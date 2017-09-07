فاروس ترتب 17 صفقة بقيمة 7.5 مليار جنيه

خالد بدر الدين: أعلن علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية،اليوم الخميس، أن شركته تستهدف ترتيب صفقات بحوالى 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا، بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية في 2018. وأضاف - في مقابلة مع وكالة روي

خالد بدر الدين:

أعلن علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية،اليوم الخميس، أن شركته تستهدف ترتيب صفقات بحوالى 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا، بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية في 2018.

وأضاف – في مقابلة مع وكالة رويترز – أننا حصلنا على رخصتين من الرقابة المالية في التأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغير في فبراير الماضي، وقمنا بتأسيس شركتين بالفعل ولكننا لم نفعلهما بعد، وسنقوم بتفعيل نشاط التمويل المتناهي الصغر والتأجير التمويلي العام المقبل، لأننا لدينا اهتمام كبير بتلك الأنشطة ونرى بها فرصا قوية للنمو.

وقال إنه تم تفويض فاروس كمستشار مالي في حوالي 17 صفقة مالية، ووقعنا بالفعل على عقود تقديم المشورة المالية فيها، و نستهدف إتمام الصفقات خلال 18 شهرا بقيمة 7.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الصفقات تتنوع ما بين استحواذات وطروحات في البورصة، وزيادة رؤوس أموال لشركات، و الأطراف تتمثل في طرف مصري يريد بيع شركته أو القيام بزيادة رأسمالها أو طرحها في البورصة، ونحن نتحدث عن شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية.

و”فاروس” القابضة التى تعمل في مصر ودبي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وأضاف “تيمور” إننا ندير محافظ مالية بحوالى 4 مليارات جنيه وأن 90 % من المحافظ استثمار في أدوات الدين و10 % في الأسهم، و نستهدف زيادة المحافظ المدارة لدينا ما بين مليار وملياري جنيه خلال العام المقبل، غير أننا لا نهدف حاليا للحصول على صناديق ومحافظ مالية من البنوك المحلية، بل نسعى إلى جذب أموال من الخارج لداخل البلاد لاستثمارها.

تابع : ” قمنا بافتتاح شركة لنا في دبي وحصلنا على رخصة العمل في مايو الماضي، و نسعى من خلال مكتبنا في دبي إلى تقديم خدمات استشارية وتغطية منطقة الخليج لعملاء الشركة، كما ندرس حاليا التواجد في بريطانيا”.

وأوضح “تيمور” الذي تزيد خبرته في نشاط أسواق المال عن 25 عاما أن شركته التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه بلغت إيراداتها 120 مليون جنيه في العام الماضي، وتستهدف هذا العام تحقيق أكثر من ذلك على أن تصل الإيرادات إلى ما بين 200 و250 مليون جنيه في 2019-2020.

وقال إن شركته التي كانت تركز على العمل مع المؤسسات فقط، بدأت في التعامل مع الأفراد في سوق المال منذ نوفمبر الماضي، وهو ما ساعد على زيادة حجم الشركة في السوق، وحافظنا على المؤسسات لدينا وأضفنا التعامل مع الأفراد وسنركز بقوة على التداول الإلكتروني بداية من العام المقبل.

وأكد أن البورصة ليست على ما يرام، فحجم التداولات تراجع بقوة، والبورصة تحتاج إلى إعادة النظر في ضريبة الدمغة لأنها أثرت على التداولات ولابد من عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية (بدلا من ضريبة الدمغة) لأنها معروفة وموجودة في الكثير من الأسواق، و يجب على الحكومة أن تعيد ضخ شركات جديدة في البورصة0

وتأسست فاروس القابضة في 2005 وتمتلك عائلة “تيمور” 70 % من أسهم الشركة ورجل الأعمال السعودي الشيخ عبد الله الراجحي 20 % والعاملون في الشركة 10 % .