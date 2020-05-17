«فاروس» تخفض تقييم سهم «السويدي» إلى 8.5 جنيه مع توصية محايدة

يتداول سهم الشركة على شاشات البورصة حاليا بالقرب من مستوى 7.5 جنيه.

خفضت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” تقييمها العادل لسهم شركة السويدي اليكتريك من 15.5 إلى 8.5 جنيه، مع توصية محايدة.

وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن خفض التقييم قد جاء بعد نتائج مالية مخيبة في الربع الأول 2020، ليس السبب فيها تداعيات جائحة كورونا.

يذكر أن سهم السويدي يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 7.5 جنيه.

ورجحت الورقة البحثية أن يستمر الأداء الضعيف للشركة خلال العام المالي 2020 بسبب ضعف مستويات المبيعات والهوامش على مستوى كافة القطاعات.

وخفضت “فاروس” تقديراتها لمستويات الإيرادات بنسبة 29% إلى 36.8 مليار جنيه، مع تخفيض تقديرات أرباح السهم بنسبة 56% إلى 0.73 جنيه.

أضافت: “أما الخبر الإيجابي فإننا نتوقع أن توزع الشركة أرباحًا لأنها تتمتع بمركز نقدي قوي، يشير إلى إمكانية وصول نسبة عائد التوزيع إلى 10%”.

ويتداول سهم السويدي عند مضاعف ربحية قيمته 10.9 مرة، و5.1 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، وذلك لعام 2020.

وأكدت “فاروس” أن تداعيات جائحة كورونا لم تظهر في نتائج الربع الأول 2020، متوقعة أن يتضح تأثيرها بالكامل في نتائج الربع الثاني من هذا العام.

وقالت أنه في ضوء ذلك تم تخفيض التقديرات المتعلقة بمستويات المبيعات بنسبة 29%، وهامش مجمل الأرباح إلى 11.1% مع توقعات بتراجع وتيرة العقود الجديدة في النصف الثاني من العام.

ورجحت “فاروس” أن تبلغ قيمة العقود الجديدة 328 مليون دولار في العام المالي 2020، وفي ظل أوضاع السوق الحالية، متوقعة أن أداء الشركة السلبي سيضغط على حركة سعر السهم خلال العام المالي 2020.

وأظهرت نتائج أعمال السويدى اليكتريك تراجع صافى أرباحها إلى 463.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 995.5 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2019 بنسبة هبوط بلغت 53% .

وكشفت القوائم المالية تراجع إيرادات الشركة إلى 10.7 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بإيرادات 11.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.