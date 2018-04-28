فاروس: تحسن أسعار المازوت يدعم ربحية أموك

مصطفى طلعتأكد بنك الاستثمار "فاروس"، أن تحسن فروق أسعار المازوت ومزيج المنتجات عالية الربحية يعادلان الأثر السلبي لانخفاض مجمل ربحية شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك"، الناتج عن تعديل سعر بعض المنتجات البترولية التي يتم توريدها للهيئة العامة للبترول.يشار إلى "أموك" مطلع يناير الماضي، عدلت س

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “فاروس”، أن تحسن فروق أسعار المازوت ومزيج المنتجات عالية الربحية يعادلان الأثر السلبي لانخفاض مجمل ربحية شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “آموك”، الناتج عن تعديل سعر بعض المنتجات البترولية التي يتم توريدها للهيئة العامة للبترول.

يشار إلى “أموك” مطلع يناير الماضي، عدلت سعر بعض المنتجات البترولية التي يتم توريدها للهيئة العامة للبترول، لتتناسب والمتغيرات التي طرأت على سعر برميل البترول عالميًا.

ولفت فاروس، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، إلى أن زيادة الإيرادات المجمعة لـ(أموك) خلال الربع الثالث من العام المالي 2017-2108، تعود إلى زيادة الكميات المباعة مقارنة بالربع السابق.

وأوضح أن الشركة حققت نموًا في الإيرادات 38% لتسجل 3.75 مليار جنيه، بسبب الزيادة الكبيرة في الأحجام، مقارنة بالربع الثاني الذي شهد توقفًا نشاط العمل لأداء أعمال الصيانة خلال الربع الثاني 2017-2018 ولمدة شهر.

وأكدت أن الشركة من المقرر أن تعلن عن مشروعها البالغ قيمته 600 مليون دولار لتكرير المازوت”، وتقف عند مرحلة إنهاء دراسة الجدوى الفنية، التي ستحتاج إلى أن يتم اعتمادها من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأضاف فاروس: “يتداول سهم الشركة عند مضاعف ربحية مقداره 10 مرات لعام 2018، و7 مرات كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، ونبقي على توصياتنا المحايدة على السهم”.

جدير بالذكر أن أرباح”آموك” قد سجلت نمواً قدره 36.6 %، خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ليسجل 745.5 مليون جنيه، مقارنة بأرباح بلغت 545.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي المماثل.