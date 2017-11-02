فاروس تحدد 5 جنيهات قيمة عادلة لسهم بالم هيلز

المذكرة البحثية: تكلفة التمويل والتوريق يضغطان على هوامش الربحية مصطفى طلعتحددت شركة فاروس للإستثمارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة بالم هيلز للتعمير، عند 5 جنيهات مع توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك بعد إعلان الأخيرة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي.يشار إلى أن سهم بالم هيلز

المذكرة البحثية: تكلفة التمويل والتوريق يضغطان على هوامش الربحية

مصطفى طلعت

حددت شركة فاروس للإستثمارات المالية القيمة العادلة لسهم شركة بالم هيلز للتعمير، عند 5 جنيهات مع توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك بعد إعلان الأخيرة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي.

يشار إلى أن سهم بالم هيلز أنهى تداولات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 2.2% مسجلا مستوى 4.1 جنيه، بقيمة 68.7 مليون جنيه، من خلال بيع وشراء 17.1 مليون ورقة مالية.

وكشفت “بالم هيلز”، اليوم، عن نتائجها المالية عن التسعة أشهر الأولى من 2017، بإرتفاع في المبيعات بنسبة 44%، لتصل إلى 8.1 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وقالت “فاروس” في ورقة بحثية، حصلت “المال” على نسخة منها، أن الأسعار إرتفعت بنسبة 60% للمساحات المبنية للوحدات، و36% للمساحات المبنية من الشقق، و40% للأراضي، خلال الفترة المذكور، كما زادت الحسابات المدينة إلى 14.4 مليار، مقارنة مع 13.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن عدد الوحدات المسلمة انخفض 27.4% لتصل إلى 455 وحدة، فيما ارتفع أيضا مجمل الربح بنسبة 2.7% إلى 530.5 مليون جنيه، مما يشير أن نسبة هامش مجمل الربح مستقرة عند 34.7%.

أضافت: “هبط صافي الربح في الربع الثالث 49.9% إلى 118 مليون جنيه، ويعود ذلك إلى زيادة تكلفة التمويل، وتحمل تكلفة توريق الحسابات المدينة، فانعكس ذلك على هامش صافي الربح خلال هذا الربع، الذي انخفض إلى 7.7%”.

تابعت: “سترحل بالم هيلز، توريق 700 مليون جنيه من الحسابات المدينة، من الربع الرابع لعام 2017 إلى النصف الأول من عام 2018، ومن المفترض أيضا أن تفتتح الشركة مشروع الأسكندرية خلال الربع الأول من العام القادم؛كما أن الشركة تخطط إلى إطلاق مشروع واحة أكتوبر المقام على مساحة 3,000 فدان في غرب القاهرة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2018”.

