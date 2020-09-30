فاروس تحدد 20.5 جنيه قيمة عادلة لسهم الشرقية للدخان مع توصية بزيادة الأوزان

قالت وحدة ابحاث بنك الاستثمار "فاروس" ان شركة الشرقي للدخان سجلت إيرادات بقيمة 14,465 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، لترتفع 3.1% على أساس سنوي. وارجعت "فاروس"، في ورقة بحثية وصلت "المال" نمو الايرادات إلى عاملين الأول ارتفاع المبيعات المحلية…

قالت وحدة ابحاث بنك الاستثمار “فاروس” ان شركة الشرقي للدخان سجلت إيرادات بقيمة 14,465 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، لترتفع 3.1% على أساس سنوي.

وارجعت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” نمو الايرادات إلى عاملين الأول ارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 2.5% سنويًا (مع العلم أن المبيعات المحلية تشكل 80% من إيرادات 2019-2020).

أما العامل الثاني زيادة مبيعات عقود التصنيع للغير بقيمة 7.2% سنويًا. قد جاء التحسن مدفوعًا في المقام الأول بحركة الأسعار، اذ فرضت الشركة زيادات سعرية غير مباشرة عن طريق خفض هوامش بائعي التجزئة بجانب تحسين مزيج المبيعات، وقد عوض ذلك انخفاض الأحجام المحلية بنسبة (-1.8%) على أساس سنوي.

أضافت فاروس: “مع ذلك، لم تمرر الشركة بعد، تعديل أسعار ضريبة القيمة المضافة وشرائح ضريبة منتجات التبغ المطبق في فبراير 2020 على أسعار بيع المصنع”.

وعلى أساس ربعي، انخفضت الإيرادات 10.7% سنويًا و15.8% ربعيًا إلى 3,097 مليون جنيه، نظرًا لتراجع المبيعات المحلية (-12.5% سنويًا و-20.1% ربعيًا) وتراجع مبيعات عقود التصنيع للغير (-0.4% سنويًا و-5.2% ربعيًا).

ووفقًا لإدارة الشركة، دفعت الجائحة 25-30% من المدخنين في مصر إلى شراء منتجات التبغ المحلية الرخيصة على حساب منتجات التبغ الأجنبية (المصنعة للغير).

وأفصحت الإدارة أيضًا عن انخفاض الأحجام انخفاضًا مؤقتا بنسبة 10-15% سنويًا في الربع الرابع 2019-2020، نتيجة قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية الأخرى التي فرضتها الحكومة المصرية.

إضافة إلى ذلك، زاد إغلاق المطاعم والمقاهي والعوامل الموسمية السلبية من الضغوط على أحجام مبيعات منتجات المعسل خلال الربع.

ارتفاع المصروفات

قالت “فاروس” أن هامش مجمل أرباح الربع الرابع بلغ 36.8% مقارنة مع 34.9% في الربع الرابع 2018-2019 (+1.9 نقطة مئوية سنويًا)، و40.1% في الربع الثالث 2019-2020 (-3.3 نقطة مئوية ربعيًا)، ليصل متوسطه 39.8% في العام المالي 2019-2020 (+2.5 نقطة مئوية سنويًا).

قد تحسن هامش مجمل الأرباح السنوي نتيجة انخفاض متوسط أسعار التبغ إلى 58.7 جنيه لكل كيلو جرام في العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 60.1 جنيه لكل كيلو جرام في العام المالي 2018-2019.

ما ساعد على ذلك في المقام الأول ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 6% سنويًا مقابل الدولار، مقارنة مع المعدلات المسجلة في الربع الرابع 2018-2019.

وتراجعت أيضًا الأرباح قبل الفائدة والضريبة خلال العام تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.7 نقطة مئوية سنويًا إلى 31.6% نتيجة ارتفاع المصروفات العامة والبيعية والإدارية إلى الإيرادات (+0.4 نقطة مئوية سنويًا)، ونتيجة الزيادة الكبيرة في بند المصروفات الأخرى بعد تسجيل مخصصات استثنائية.

من ثم، وصل صافي أرباح العام إلى 3,794 مليون جنيه (+1.6% سنويًا)، كما بلغ هامشه 26.2% (0.4% سنويًا)، كنتيجة للأسباب السالفة الذكر.

ونضيف إليها زيادة 37% سنويًا في الدخل من الفائدة بعدما ارتفع حسابها النقدي إلى 1.4 مليار جنيه سنويًا، وبعدما بلغ حساب استثماراتها قصيرة الأجل إلى 7.4 مليار جنيه.

زيادة الاسعار

مع ارتفاع الأحجام بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة، نعتقد أن الزيادة المحتملة في الأسعار ستكون سببًا رئيسًا لاستمرار نمو المبيعات.

وفي بداية العام، ارتفعت أسعار التبغ بدرجات متفاوتة بعدما وافق البرلمان على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى الزيادات الضريبية الثابتة، ستخضع منتجات السجائر إلى 50% ضريبة تُحسب وفقًا لسعر المنتج النهائي.

وبذلك كان من المتوقع أن ترتفع أسعار منتجات السجائر بواقع 1-3 جنيه. وبعد عدم تطبيق أي زيادة سعرية غير مباشرة في هذا العام، نتوقع أيضًا ترحيل هذه الزيادة على مستوى محفظة المنتجات بأكملها إلى العام المالي 2020-2021.

يتداول السهم عند 7.1 مرة كمضاعف ربحية، و3.4 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبية والإهلاك والاستهلاك، وذلك لعام 2020-2021.

اقترحت الشركة توزيع أرباح بقيمة 3,037 مليون جنيه (أي ما يعادل 1.35 جنيه للسهم مقارنة مع 0.95 جنيه للسهم في العام 2018-2019)، مما يعكس عائد توزيع أرباح أسهم نسبته 12%.