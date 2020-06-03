«فاروس» تحدد 14 جنيها قيمة عادلة لسهم بنك البركة وتوصي بزيادة الأوزان

يتداول سهم البنك حالياً على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 8.6 جنيه.

أبقت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” على توصيتها بزيادة الأوزان النسبية على سهم بنك البركة عند قيمة عادلة مقدارها 14 جنيها.

يذكر أن سهم البنك يتداول حاليا على شاشات البورصة بالقرب من مستوى 8.6 جنيه.

وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية سنوي مقداره 1.7 مرة، ومضاعف قيمة دفترية 0.4 مرة لعام 2020، بينما يبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 21%.

ولفتت الورقة البحثية إلى أن مجلس الإدارة اقترح توزيع أسهم منحة ممولة من صافي أرباح عام 2019، والتي من المرجح أن تحفز أداء السهم.

وأظهرت النتائج المستقلة تسجيل البنك صافي دخل بقيمة 260 مليون جنيه في الربع الأول 2020، بارتفاع 37% على أساس ربعي، وانخفاض 2% على أساس سنوي.

وقالت “فاروس” أن النتائج الربعية القوية ترجع إلى ارتفاع مستويات الهوامش بسبب زيادة استثمارات الخزانة، وغياب نسب المخصصات الزائدة عن الحد مثل معظم البنوك الأخرى.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن من الأمور التي برزت في نتائج الربع الأول أيضا ضعف مستويات الدخل من الأتعاب والعمولات وارتفاع النفقات التشغيلية.

أبرز نتائج الربع الأول 2020

كان هامش صافي العائد المصدر الأساسي الذي ساعد في نمو مستويات الأرباح، بعد أن ارتفع 90 نقطة أساس إلى 3.5% نتيجة زيادة استثمارات الخزانة التي ارتفعت 2.8 نقطة مئوية لتشكل 39% من إجمالي أصول البنك بنهاية شهر مارس الماضي.

وارتفع الدخل من صافي الفائدة بنسبة 35% ربعيًا بعدما تراجع الدخل من الفائدة بنسبة 3% ربعيًا، وقابل هذا الأمر انخفاض أكبر في مصروفات الفائدة 12% ربعيا.

وانكمش الدخل من غير الفائدة بنسبة 31% ربعيًا نتيجة انخفاض الأتعاب والعمولات، ليشكل 13% من الدخل التشغيلي مقابل 22% في الربع الأسبق.

ورغم ارتفاع المصروفات التشغيلية ربعيا بنسبة 14% في الربع الأول 2020، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل 150 نقطة مئوية نتيجة الزيادة الكبيرة في تأثير القاعد الحسابية وسجلت 27% في الربع الأول 2020.

وتحسن معدل القروض المتعثرة تحسنا طفيفًا بنسبة 19 نقطة أساس ليسجل 7.1%، كما انخفض معدل تكلفة المخاطر ربعيًا إلى 1.3%، مما أدى إلى انخفاض معدل تغطية المخصصات إلى 99%.

وتراجع معدل الضريبة الفعلي 2.5 نقطة مئوية على الرغم من ارتفاع استثمارات الخزانة، مسجلا 35% في الربع الأول مقارنة مع 37% في الربع الرابع 2019.

وسجلت الميزانية العمومية معدلات نمو إيجابية، إذ ارتفع إجمالي التمويلات بنسبة 4% ربعيًا، وارتفعت ودائع العملاء بوتيرة أبطأ نسبتها 1% ربعيًا، بدعم من قطاع للشركات، وبلغ معدل القروض إلى الودائع 31%.