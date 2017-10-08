فاروس تحدد تأثير رفع الاحتياطى الإلزامى على البنوك المدرجة بالبورصة

منى عبدالباري:قال بنك استثمار فاروس، إن البنوك المدرجة بالبورصة، ستتأثر سلبا بقرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، وذلك على المدى القصير، فيما رجح تحول هذا التأثير لمحايد على المدى المتوسط، وأشار إلى تفاوت تداعيات القرار على البنوك .كان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي، رفع نسبة

منى عبدالباري:



قال بنك استثمار فاروس، إن البنوك المدرجة بالبورصة، ستتأثر سلبا بقرار البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي، وذلك على المدى القصير، فيما رجح تحول هذا التأثير لمحايد على المدى المتوسط، وأشار إلى تفاوت تداعيات القرار على البنوك .

كان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي، رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنحو 4 %، ليصل إلى 14% بدلا من 10%، على أن يبدأ تطبيق القرار من 10 أكتوبر الجارى، ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على البنوك.

ورجح فاروس في ورقة بحثية حديثة، أن يتسبب القرار في الضغط على هامش صافي الفائدة (الأرباح) للبنوك المدرجة بالبورصة، وخفض نحو 5% من القيمة العادلة لتلك البنوك.

وأشار فاروس إلى أن البنوك ستحاول مواجهة التداعيات السلبية للقرار عبر خفض تكلفة التمويل من خلال وسيلتين، الأولى حماية ربحيتها من خلال خفض الفائدة على الودائع لتعويض الخسائر المتوقعة، والثانية فرض عوائد أعلى على مزادات أذون الخزانة، لافتا إلى أن هذا القرار قد يتم تطبيقه على المدى القصير لحين خفض أسعار الفائدة .

ولفت إلى محدودية تداعيات القرار على عدد من البنوك المدرجة بالسوق نظرا لحيازتها نسب ودائع أدنى بالعملة المحلية، ومن بينها البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وأوضح أنه كلما زادت الودائع قصيرة الأجل بمحفظة البنك كلما كان أكثر قدرة على خفض تكلفة التمويل للحفاظ على هامش ربح، لافتا إلى أن بنوك البركة مصر، والبنك المصري الخليجي، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك التجاري الدولي لديهم إمكانية أكبر للاستفادة من هذا الوضع.

كما أوضح أنه كلما زاد نصيب إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محفظة البنك، كلما انعكس ذلك على هامش ربحيته، مستشهدا بتحسنها إلى 18% فى البنك المصري لتنمية الصادرات، و15% للبنك المصري الخليجي.

ويعد الاحتياطي الإلزامي أو القانونى أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك، ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – لصالح البنك المركزى بدون عائد، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.

ويقول فاروس إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي تشير إلى انعكاس أثر السياسة النقدية المتشددة على معدلات التضخم، ما ينذر بأن خفض أسعار الفائدة بات وشيكا، لافتا إلى أن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة سيكون ذات رد فعل إيجابي على تقييمات أسهم البنوك المدرجة، ما سيعوضها عن تراجع هوامش ربحيتها.

ولفت إلى توقعاته السابقة بتراجع قيم الأسهم نتيجة عاملان، هما انخفاض هوامش الربحية، و الأداء الجيد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما سيدفع المستثمرين إلى جني الأرباح .

وتفاوتت تقديرات بنك الاستثمار للقيم العادلة للبنوك المدرجة، وفيما أوصى بزيادة الوزن النسبي لبعض البنوك أبقى على البعض الآخر.

وأوصى البنك بزيادة الوزن النسبي لأسهم بنوك أبوظبي الوطني المقدر قيمته العادلة عند 24 جنيه، وبنك البركة مصر المقدرة قيمته عند 16.50 جنيه، وسهم بنك تنمية الصادرات المقدرة قيمته العادلة عند 24.5 جنيه، وبنك قطر الأهلي الوطني المقدرة قيمته العادلة عند 60جنيه، وبنك الكويت الوطني بقيمة عادلة مقدرة 68 جنيه، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة مقدرة 12 جنيه.

فيما أبقى على القيم العادلة لبنوك التجاري الدولي عند 86.83 جنيه، والبنك الخليجي المصري 0.85 جنيه، وبنك فيصل الإسلامي عند 24 جنيه، وبنك التعمير والإسكان عند 59 جنيه، وبنك قناة السويس عند 12 جنيه.



يشار إلى أن نسبة 14% التي حددها البنك المركزي للاحتياطي الإلزامي كان يتم العمل بها خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2012، ثم تم خفضها بعد أحداث يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بهدف دعم القطاع المصرفي، ومساعدة البنوك على مواجهة ارتفاع الطلب على السيولة.



