فاروس : تثبيت الفائدة الخيار الأقرب للمركزي في اجتماع الخميس

- توقع تراجع معدلات التضخم إلى 15.3% مارس المقبلالمال خاصتوقع بنك الاستثمار فاروس اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال اجتماعها المرتقب الخميس المقبل.وقال "فاروس" إن مستويات العائد إلى إصدارات سندات الخزينة بدأ في التراجع على المدى ال

– توقع تراجع معدلات التضخم إلى 15.3% مارس المقبل

المال خاص



توقع بنك الاستثمار فاروس اتجاه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض خلال اجتماعها المرتقب الخميس المقبل.

وقال “فاروس” إن مستويات العائد إلى إصدارات سندات الخزينة بدأ في التراجع على المدى القصير منذ يوليو 2017 ما يقلل من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على الحكومة، ويدعم بالتالي فكرة تثبيت سعر الفائدة، موضحا أن تحول أنظار الحكومة نحو الدين الخارجي بصورة أكبر من الدين المحلي من شأنه أن يخفض من تكلفة خدمة الدين أيضا، حتى لو ظلت أسعار الفائدة مرتفعة للستة أشهر القادمة.

وتوقع “فاروس” في ورقة بحثية وصلت “المال” أن تتراجع معدلات التضخم إلى 15.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017-2018 (المنتهي في شهر مارس المقبل) ، على أن يواصل إنخفاضه إلى مستوى 12.6% بنهاية يونيو المقبل.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير خلال عام 2017، تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند معدلاتها، وذلك بعد أن قام المركزي برفعها بما يعادل 700 نقطة أي 7%.

أضاف: “أرقام التضخم المعلنة في يناير تتماشى مع توقعات المركزي بوصوله إلى 13% بحلول الربع الرابع من 2018، ما يعزز من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع الخميس، لكن من ناحية أخرى إذا تم الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط الأوضاع المالية، والمتمثلة في ارتفاع المعروض النقدي نعتقد أن فرصة تثبيت سعر الفائدة حاضرة بقوة في المشهد، أو أن خفضها سيكون محدوداً بنسبة تتراوح بين 1.0 – 2.0%”.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 17.1% خلال شهر يناير الماضي مقابل 21.9% خلال ديسمبر 2017.