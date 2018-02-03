فاروس تتوقع 20% نمواً في معدلات الاقتراض بالبنك التجاري الدولي

بشكل مركب خلال 5 سنوات.. و5.2% ارتفاعاً بهامش الربح مع نهاية العام الحاليمصطفى طلعتتوقع بنك الإستثمار "فاروس" نمو معدلات الاقتراض بالبنك التجاري الدولي- مصر 20 % بشكل سنوي مركب خلال الفترة من 2018-2022 (الخمس سنوات المقبلة).ورجح "فاروس" في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال" أن يبدأ ن

بشكل مركب خلال 5 سنوات.. و5.2% ارتفاعاً بهامش الربح مع نهاية العام الحالي

مصطفى طلعت

توقع بنك الإستثمار “فاروس” نمو معدلات الاقتراض بالبنك التجاري الدولي- مصر 20 % بشكل سنوي مركب خلال الفترة من 2018-2022 (الخمس سنوات المقبلة).





ورجح “فاروس” في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال” أن يبدأ نشاط الإقراض في أخذ محل نشاط الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها تدريجيا في عام 2019 مع اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.





وحدد البنك القيمة العادلة للتجاري عند 89 جنيه، في الوقت الذي يتداول فيه حالياً بالقرب من 80 جنيهاً.

وتوقع أن يواصل السهم حجز مقعده في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، مع النمو الجيد لهوامش صافي الفائدة والعائدة من غير الفائدة.





وتوقع “فاروس” زيادة هامش الربح 5.2% خلال 2018 نتيجة ارتفاع عائد الاستثمارات في أذون الخزانة وسنداتها، ثم انخفاضه إلى 4.8% بحلول 2022، لكنه سيظل قوياً بفضل دعم نشاط تمويل قطاع التجزئة ذات الهامش المرتفع.

وأشار إلى أن العائد من غير الفائدة بدأ في الزيادة مع توقعات بمزيد بالتعافي مع انتعاش نشاط التمويل.





ورجح أن يصل العائد من غير الفائدة إلى 31% من الدخل التشغيلي للبنك، ليرتفع عن متوسط نموه البالغ 25% في الفترة الممتدة بين 2012 – 2017، متوقعاً نمو الأصول المرجحة للمخاطر بشكل مركب إلى 16%.





يشار إلى أن “التجاري الدولي”، قد أعلن منذ أيام، ارتفاع أرباحه 25% خلال العام الماضي، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 6 مليارات جنيه خلال عام 2016، وذلك نتيجة نمو صافي الدخل من 10 إلى 12.5 مليار جنيه.





