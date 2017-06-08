فاروس تتوقع 10% عجزا في موازنة العام المقبل

منى عبدالباريتوقع تقرير حديث لمركز أبحاث بنك استثمار فاروس، أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة العام المالي المقبل 2017- 2018 نحو 10.1%، متجاوزا بذلك مستهدفات الحكومة عند 9%.وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض جزئي لنسب نمو الناتج المحلي، وضعف سعر الجنيه المصري، وتباطؤ معدلات التضخم.ورجح التقرير ترا

منى عبدالباري

توقع تقرير حديث لمركز أبحاث بنك استثمار فاروس، أن يسجل العجز الكلي للموازنة العامة العام المالي المقبل 2017- 2018 نحو 10.1%، متجاوزا بذلك مستهدفات الحكومة عند 9%.

وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض جزئي لنسب نمو الناتج المحلي، وضعف سعر الجنيه المصري، وتباطؤ معدلات التضخم.

ورجح التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.085 مليار جنيه، مقارنة بمستهدفات حكومية عند 4.107 مليار جنيه العام المقبل، وسعر صرف للجنيه عند 17 جنيه، مقارنة بـ16 جنيه في التوقعات الحكومية بالموازنة.

ويقوم البرلمان حاليا بمناقشة مشروع موازنة العام المالي المقبل والتي تعد استثنائية حيث أنها الأضخم في تاريخ مصر بقيمة 1.1 تريليون جنيه، والأولى التي تعقب قرار تحرير سعر الصرف، وتتبنى الدولة أثناء تنفيذها سعر صرف مرن.

و يعد ترتيب الوضع المالي في مصر الأمر الأكثر تحديا أمام برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذي يتم تنفيذه حاليا عبر عدة محاور أبرزها ضبط المصروفات عبر خفض دعم الكهرباء والطاقة، وتنفيذ و برنامج كفء لدعم الغذاء مع التحول التدريجي للدعم النقدي، وزيادة الإيرادات عبر التوسع في القاعدة الضريبية، ورفع الإنفاق الرأسمالي تدريجيا ما يتطلب تحسين البنية التحتية والإنتاجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويرى تقرير فاروس إنه من المستبعد تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية العام المالي الجديد، مع حاجة برنامج الإصلاح الضريبي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه لفترة أطول كي يؤتي ثماره.

وتستهدف الحكومة إيرادات ضريبية قيمتها نحو 604 مليار جنيه العام القادم، ما يعادل نحو 75% من إجمالي الإيرادات المستهدفة بقيمة 835 مليار جنيه.

وتوقع فاروس أن تتجاوز قيمة الإنفاق في الموازنة المستهدفات الحكومية بنحو 56.7 مليار جنيه عام 2017 – 2018 ، وأن يتجاوز سعر برميل بترول المرصود بالموازنة، مرجحا عجز أولي في 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مقارنة بفائض مرجح من قبل الحكومة 0.3%.

وتبلغ تقديرات المصروفات بمشروع الموازنة الجديدة 1.2 تريليون جنيه مقارنة بمستهدف 974 مليار جنيه بموازنة العام الحالي، فيما تم اعتماد سعر متوسط برميل البترول عند 55 دولار، تتوقع فاروس بلوغه إلى 56.8 دولار.

وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى أن اتباع الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ينتج عنه تحول عجز الموازنة إلى فائض في السنوات المقبلة، مع تراجع معدلات الدين الخارجي تدريجيا لتصل إلى مستويات مستقرة.

ورجح التقرير أن تحافظ الحكومة على مخصصات دعم المواد البترولية كما هي في مشروع الموازنة العامة، بدعم من استقرار سعر الصرف و ثبات أسعار النفط عالميا، حيث سيتم تخفيض دعم الوقود بقيمة 21 مليار جنيه، وعدم الكهرباء بـ 5 مليارات جنيه.

وتبلغ مخصصات الدعم بموازنة العام المقبل 110 مليار جنيه لدعم البترول، و30 مليارا فقط للكهرباء، فيما كان صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل صرح في وقت سابق إن القيمة الإجمالية للدعم بموازنة العام المقبل 330 مليار جنيه، منها 145 مليار جنيه دعما للمواد البترولية، إضافة إلى 80 مليار جنيه لدعم الكهرباء، وهو ما يخالف الأرقام الواردة بمشروع الموازنة .

وعلى صعيد الفجوة التمويلية المقدرة بـ 371.4 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي العام القادم، أكد تقرير فاروس إن إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الخزينة المقومة بالجنية المصري سيساعد على الإبقاء على تكلفة الإقتراض ضمن المستويات المقبولة، وخفض الفجوة التمويلية.

وتمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو الماضي، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية أحمد كوجك.