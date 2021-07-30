«فاروس» تتوقع نموًا قياسيًا في ربحية «سيدي كرير» إلى 539 مليون جنيه خلال 2021

توقعت فاروس أن يرتفع معدل إجمالي الإيرادات بنسبة 57% عن المستوى المسجل في العام الماضي ليصل إلى 5.4 مليار جنيه

توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس أن يرتفع معدل إجمالي إيرادات شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 57% خلال 2021 عن المستوى المسجل في العام الماضي، ليصل إلى 5.4 مليار جنيه.

وقالت فاروس في ورقة بحثية وصلت «المال» إن الإيرادات المذكورة يمكن ترجمتها إلى مستوى صافي دخل قوى يصل إلى 539 مليون جنيه، مقارنة مع 26 مليون جنيه في 2020.

ورفعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار فاروس القيمة العادلة لسهم سيدي كرير من 9.55 إلى 13.40 جنيه.

وذكرت فاروس أن نمو السعر المستهدف يعود إلى الارتفاع الكبير في أسعار البولي إيثيلين، في ظل نقص المعروض من مراكز الإنتاج المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن مراجعة السعر المستهدف للسهم تعكس 3 عوامل تمثلت في الآتي: (1) ارتفاع متوقع في أسعار النفط، (2) تعافي أسعار البولي إيثيلين، وبالأخص خلال عام 2021، (3) وارتفاع معدلات استخدام البولي إيثيلين.

وأوضحت انه بناء على هذه المؤشرات الإيجابية، فمن المتوقع أن ترتفع ربحية الشركة على المدى المتوسط.

تغير في معطيات المشهد

لا شك في أن توقيت انتعاش سوق السلع الأساسية مثالي لنتائج أعمال الشركة، خاصة بعدما واجهت صعوبات تشغيلية لمدة تسعة أشهر من العام الماضي، فضلًا عن انخفاض معدلات الاستخدام وأسعار البيع انخفاضًا لم يمكنها من تعويض تراجع مستويات الأحجام.

وإضافة إلى ذلك، كانت أسعار الحصول على الغاز الطبيعي مرتفعة، حيث وصلت لما لا يقل عن 6.0 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ولا شك في أن هذه الأمور شكلت ضغطًا على هوامش الشركة في 2020.

ومع تراجع أسعار البيع، أثرت هذه الضغوط على مستويات الأداء في معظم أوقات العام الماضي.

ونرى في الوقت الراهن أن معطيات المشهد تبدلت لصالح سيدي كرير، حيث من المتوقع أن تتعافي نتائجها بداية من العام المالي 2021، خاصة في ظل زيادة الطلب على مستوى الصادرات، وارتفاع أسعار البيع بما يزيد عن 1,000 دولار للطن، وتحسن معدلات الاستخدام.

احتياجاتها للغاز الطبيعي

وتخطط الشركة إلى استيراد احتياجاتها من مواد اللقيم (الغاز الطبيعي ) خاصة في ظل عجز حصول مصانعها على الغاز الرطب المشبع بالكثافات من شركة جاسكو.

ومن المتوقع أن يعود ذلك بالإيجاب على أداء الشركة، لأن هذه الخطوة ستمكنها من زيادة معدلات استخدامها، والاستفادة من زيادة الطلب على البولي إيثلين ومستويات الأسعار.

ولا شك في أن هذه المعطيات ستساعد في رفع معدل كفاءة مصروفاتها، وزيادة مستويات الربحية.