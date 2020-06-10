«فاروس» تتوقع تعافي تدريجي لذراع العقارات بأوراسكوم للتنمية وتأثر الفندقي

قالت أنه وفقًا إلى بطء وتيرة التراجع في مبيعات شهر مايو 2020، فهناك إشارات بأن مبيعات العقارات قد تتعافى تدريجيًا في الفترة المقبلة.

توقعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” أن يستمر هبوط إيرادات نشاط الفنادق بشركة أوراسكوم للتنمية – مصر خلال الربع الثاني 2020 نظرًا لإغلاق فنادق الجونة من 19 مارس إلى 17 مايو.

ورجحت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن يسجل نشاط الفنادق بعض الإيرادات بعد السماح بعودة الحياة التشغيلية إلى الفنادق في 15 مايو بنسبة تشغيل لا تزيد عن 25%، مما دفع نسبة إشغال فنادق شركة أوراسكوم أن تصل إلى 59% من نسبة 25% المسموح بها في أجازة العيد الأخيرة.

يذكر أن نسبة الإشغال المسموح بها ارتفعت إلى 50% بداية من 2 يونيو 2020، كما أعلنت شركة الطيران الألمانية، كوندور، أنها ستستأنف رحلاتها الصيفية إلى الغردقة بدءًا من 25 يونيو الجاري، ولدى فنادق شركة أوراسكوم بالفعل حجوزات من مشغلين في ألمانيا وهولندا.

وأوضحت “فاروس” أنه على مستوى النشاط العقاري شهدت مبيعات شهر أبريل 2020 (بما في ذلك الحجوزات) انخفاضًا بنسبة 36.5% سنويًا إلى 570.8 مليون جنيه، واستمر انخفاض المبيعات فى شهر مايو 2020، ولكن بوتيرة أبطأ، بنسبة 21.5% سنويًا إلى 766.0 مليون جنيه.

وأكدت الورقة البحثية الصادر عن “فاروس” أنه وفقًا إلى بطء وتيرة التراجع في مبيعات شهر مايو 2020، فهناك إشارات بأن مبيعات العقارات قد تتعافى تدريجيًا في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قالت “فاروس” أنه بعد الأداء الرائع في السنوات الماضية، تأثرت إيرادات الفنادق بالشركة خلال الربع الأول من 2020 تأثرًا سلبيًا بجائحة كورونا وتداعياتها المتمثلة في تقييد حركة السفر وتعطيل نشاط الطيران.

وتراجعت إيرادات الفنادق بنسبة 25.8% على أساس سنوي و30.3% على أساس ربعي إلى 265 مليون جنيه، وانخفض إجمالي الإيرادات لكل غرفة متاحة في فنادق الجونة إلى 1,002 جنيه في الربع الأول 2020 مقارنة مع 1,326 جنيه في الربع الأول 2019، كما وصل معدل الإشغال إلى 64.0% في الربع الأول 2020 مقارنة مع 83.0% في الربع الأول 2019.

وأدى تراجع إيرادات الفنادق إلى انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 10.5% سنويًا و31.4% ربعيًا في الربع الأول 2020، كان لتراجع الإيرادات على الأساسين السنوي والربعي تأثيرًا سلبيًا على قائمة الدخل، وهو ما ترتب عليه انخفاض مستوى الهوامش.

وبالنظر إلى الوجه الإيجابي في المشهد، قالت “فاروس” أن مبيعات العقارات إرتفعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي و9.9% على أساس ربعي إلى 1.5 مليار جنيه، وشكل مشروع “أو وست” 64.1% من إجمالي المبيعات، وشكلت الجونة 29.3%.

ودخل في مبيعات الربع الأول 2020 مبلغ بقيمة 301.4 مليون جنيه من توقيع عقود تطوير مدارس في مشروع أو وست. قد ارتفع متوسط سعر بيع المتر في مشروع أو وست بنسبة 4.4% سنويًا إلى 22,915 جنيه، كما ارتفع متوسط سعر بيع المتر في الجونة بنسبة 22.4% سنويًا إلى 54,105 جنيه، وذلك في الربع الأول 2020.

وانخفض صافي الدين من 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019 إلى 1.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول 2020.