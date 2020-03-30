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«فاروس» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» الخميس المقبل

بعد خفضها 3% في اجتماع مطلع مارس
سيد بدر 12:40 م, الأثنين, 30 مارس 20 12:40 م, الأثنين, 30 مارس 20

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توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل .

وقالت السويفي، إن هذا الاجتماع يأتي بعد الاجتماع الطارىء الذي عقدته اللجنة مطلع شهر مارس وخفضت فيه الفائدة بواقع 300 نقطة أساس مرة واحدة لتحفيز الاقتصاد وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة نتيجة قرارات الإغلاق والحظر .

وتابعت: قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا.

يشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات تليفزيونية، إنه من الوارد أن يكون هناك خفض جديد للفائدة ومصر لديها مساحة لذلك، وفقًا للتطورات الاقتصادية.

خفض سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وقال المركزي إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائي.

وأوضح أن لجنه السياسة النقدية قررت في اجتماع طارئ لها اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتؤكد اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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