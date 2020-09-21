«فاروس» تتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل

توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» تثبيت لجنة السياسة النقدية لأسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل 24 سبتمبر.

وأشارت رئيس قسم البحوث في تصريح خاص للمال، إلى أن المستويات الحالية تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات (مع المبادرات).

وأوضحت أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أي من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% في مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وذلك ضمن القرارات التي اتخذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن البنك المركزى المصري اتخذ 14 إجراء وقرارًا للحد من آثار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، اشتملت خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد.

وشملت القـروض لأغـراض اسـتهلاكية والقـروض العقاريـة للإسكـان الشخصـي، والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه لمدة 3 أشهر من جميع العمولات والمصروفات المرتبطة بها، للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.