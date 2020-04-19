«فاروس» تتوقع تأثر مبيعات «أوراسكوم للتنمية» الربع الثاني جراء فيروس كورونا

تقول أن تداعيات هذه الجائحة ظهرت بشكل أكبر في أرقام أنشطة الضيافية عن أرقام النشاط العقار

توقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”، تأثر أرقام شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” على المستويين العقاري والضيافة جراء جائحة “كورونا” .

وأوضحت “فاروس” في تقري بحثي حصلت “المال” على نسخة منه، أن تداعيات هذه الجائحة ظهرت بشكل أكبر في أرقام أنشطة الضيافية عن أرقام النشاط العقاري، لأن مبيعات الربع الأول من 2020 وصلت إلى 1.5 مليار جنيه بارتفاع 0.6% سنويًا و9.9% ربعيًا.

فيما شهدت إشغالات فنادق الجونة تراجع لـ 64% خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع 83% بالفترة المقارنة من 2019 .

يُذكر أن “أوراسكوم” أعلنت منذ أيام أنها تراقب عن قرب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتضع الأولوية للحفاظ على صحة وسلامة فريق الإدارة، والعملاء، والشركاء، والموظفين، والمدن التي تعمل فيها.

إجراءات حماية

وفي هذا الصدد اتخذت الشركة العديد من الإجراءات لحماية موظفيها كتشجيع العمل من المنزل، وتنفيذ تدابير وقائية في المكاتب، والإيقاف المؤقت لعدد من الخدمات، وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير ونشر التحذيرات اللازمة بين جميع الموظفين عن الفيروس المستجد.

وقالت “فاروس” إن مبيعات “أوراسكوم للتنمية” وصلت خلال الربع الأخير من 2019 إلى 1.4 مليار جنيه، بارتفاع 154.8% سنويًا، وبذلك ترتفع مبيعات الشركة خلال عام 2019 بنسبة 202.5% إلى 6.9 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2018.

وتابعت : قد حققت الشركة العام الماضي الحدود القصوى من مستهدفها لمبيعات العام الذي يبلغ 6.5- 7 مليار جنيه، وجاء هذا الدعم من إطلاق مشروع “O West” الذي ساهم بنسبة 62.4% في مبيعات عام 2019.

ولفتت “فاروس”، إلى أن إيرادات الفنادق لـ”أوراسكوم”، ارتفعت في الربع الرابع على الأساسين السنوي والربعي، لتشكل 28.9% من إجمالي الإيرادات، كما ارتفعت إجمالي الإيرادات بنسبة 37.3% على أساس سنوي، و30.0% على أساس ربعي، إلى 1.3 مليار جنيه نتيجة الزيادة الكبيرة في إيرادات النشاط العقاري.

وأوضحت “فاروس”، أن صافي الدين لدى الشركة انخفض من 2.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع 2019، ويقل هذا المستوى أيضًا عن المستوى المسجل بنهاية 2018 بقيمة 2.9 مليار جنيه.