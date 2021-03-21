بورصة وشركات

«فاروس» : تتوقع استمرار الأداء الجيد لمبيعات القطاع العقاري بـ«أوراسكوم للتنمية مصر» خلال 2021

مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم في البورصة المصرية
أسماء السيد 5:40 م, الأحد, 21 مارس 21 5:40 م, الأحد, 21 مارس 21

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تتوقع بحوث شركة “فاروس القابضة”، استمرار تماسك مستويات مبيعات وإيرادات العقارات بشركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، خلال العام الحالي 2021، مع التوقعات بتعافي إيرادات الفنادق، مقارنة بعام 2020، على أن تظل دون المستويات المسجلة خلال 2019 .

فيما أبقت على التوصية بزيادة الأوزان النسبية على سهم الشركة، وحددت القيمة العادلة للسهم عند 8.45 جنيه للسهم، موضحةً أنها اعتمدت في التقييم  في المقام الأول على مساحة الأراضي المتبقية في الجونة 20 مليون متر مربع .

وقالت “فاروس”، إن مبيعات “أوراسكوم” ارتفعت بنسبة 432% على أساس سنوي و24.8% على أساس ربعي إلى 1.8 مليار جنيه في الربع الأخير من 2020، لتصل بذلك قيمة إجمالي مبيعات العام إلى 6.2 مليار جنيه. 

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وأشارت إلى أن أداء مبيعات المشروعات الساحلية جاء متماسكًا خلال 2020 ليتوافق مع توقعاتها وسط تداعيات وباء كورونا، حيث ارتفعت مبيعات العام في الجونة بنسبة 10.6% سنويًا، وفي “مكادي هايتس” بنسبة 12.6% سنويًا.

وعلى صعيد مبيعات “أو وست”، قالت “فاروس” أنها تراجعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي. 

وأرجعت “فاروس” زيادة زيادة مبيعات الربع الأخير من 2020 إلى ارتفاع كل من عدد الوحدات المبيعة والأسعار؛ إذ ارتفع عدد الوحدات المبيعة إلى 288 وحدة بزيادة 14.7% سنويًا و7.9% ربعيًا.

وتابعت: كما ارتفع متوسط سعر بيع المتر في الجونة بنسبة 9.6% سنويًا إلى 59,801 جنيه، وفي “مكادي هايتس” بنسبة 47.7% سنويًا إلى 27.520 جنيه، وفي “أو وست” بنسبة 25.1% سنويًا إلى 28.161 جنيه.

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وأشارت إلى أن إيرادات الفنادق انخفضت كما كان متوقعًا لها بنسبة 68.2% على أساس سنوي إلى 121.0 مليون جنيه، لكنها ارتفعت على أساس ربعي بنسبة 20.6%.

وتابعت: وصل معدل الإشغال في فنادق الجونة إلى 25.0% في الربع الاخير 2020، مقارنة مع 79.0% في الربع الرابع 2019، و19.0% في الربع الثالث 2020، ليصل بذلك معدل إشغال عام 2020 إلى 27.0% مقارنة مع 82.0% في عام 2019.

ولفتت “فاروس” أن ما عوض الصدمة التي تلقتها إيرادات الفنادق إيرادات النشاط العقاري بعدما ارتفعت بنسبة 89.4% على أساس سنوي و68.0% على أساس ربعي إلى 1.4 مليار جنيه في الربع الرابع 2020 نتيجة زيادة وتيرة عمليات الإنشاء.

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وأشارت أنه قد ترتب على ذلك زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 30.7% على أساس سنوي و28.3% على أساس ربعي إلى 1.7 مليار جنيه في الربع الرابع من 2020.

ولفت أن أداء إدارة المدن متماسكا لايزال تماسكًا  حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.9% على أساس سنوي و27.8% على أساس ربعي إلى 206.2 مليون جنيه في الربع الأخير 2020.

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بقلم أسماء السيد

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