فاروس تتوقع أداءً جيدا لـ 10 أسهم بالبورصة خلال 2018

أسماء السيد
توقعت شركة “فاروس القابضة” أدءًا جيدًا لـ10 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية، وذلك خلال العام الجاري 2018 موصية بزيادة المراكز بهم.
وتصدر “قائمة النجوم” سهم “مصرف أبو ظبي اﻹسلامي- مصر” بارتفاع متوقع بلغت نسبته 17.8% ليصل إلي القيمة العادلة عند 19.50 جنيه، تلاه سهم شركة “القابضة المصرية الكويتية” بارتفاع 13.6% لتصل إلي دولار، ثم سهم “جهينة” للصناعات الغذائية بـ 22.5% ليصل إلي القيمة العادلة 14.42 جنيه.
وجاء من بين اﻷسهم، سهم شركة “السويدي إليكتريك” بنمو مرجح 0.7% ليصل إلي 155 جنيه، ثم سهم “سيدي كرير للبتروكيماويات” بصعود مستهدف 63.7% ليصل إلي قيمة عادلة 42.80 جنيه، ثم سهم “مصر لصناعة اﻷسمدة – موبكو” بـ17.5% ليسجل 120 جنيه .
وجاءت أيضًا شركة “ابن سينا للأدوية من بين تلك الشركات بصعود مرجح 22% ليصل 10.50 جنيه، ثم سهم شركة “المصرية لخدمات النقل – ايجيترانس” بـ 41.7% ليصل إلي 20 جنيه، وسهم “مجموعة طلعت مصطفى” عند 16.50 جنيه بصعود 63.7%، وأخيرًا سهم “أوراسكوم للفنادق ” بـ 43% عند 35 جنيه .