فاروس تتصدر تعاملات المصريين وهيرميس للعرب والمجموعة المالية للأجانب بالبورصة خلال يوليو

تصدرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية قائمة شركات تداول الأوراق المالية المنفّذة لتعاملات المستثمرين المصرين، خلال الشهر يوليو المنقضي، بحصة سوقية بلغت 10.6 %.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخه منه، أن شركتي هيرميس والمجموعة المالية احتلتا المركز الأول على صعيد تعاملات العرب والأجانب بحصص قدرها 24.2 و59.9% بالترتيب.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد تباينت خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، آخِر جلسات شهر يوليو، وسط قيم تداولات تخطّت 2 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة العيد لمدة خمسة أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

واتخذ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق قرارًا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر خلال نفس الفترة.

وأصدر د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا باعتبار إجازة العيد خمسة أيام للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص تبدأ من الخميس حتى الاثنين.

وكانت البورصة في إجازة الخميس الماضي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.