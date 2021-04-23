«فاروس» تتصدر ترتيب السمسرة بالبورصة بحصة 17.7%

احتلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، بحصة سوقية بلغت 17.7%. وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل «المال» نسخة منه، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%. واحتلّت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 9.2%، ثم بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 8%، تلتها شركة التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بحصة 7.8%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وعربية اون لاين وارقام وبلوم مصر”، بحصص بين 3.9 و6.4%.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الخميس (آخِر جلسات الأسبوع) على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وشرائى للأجانب.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وبيعي للمصريين.

وأغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعى بنسبة 1.71% لمؤشر EGX30، مسجلًا 10620.05 نقطة، مع صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.23% إلى 1958.39 نقطة.

كما أغلقت جلسة الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبًا.

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء البورصة أن تستكمل السوق تحركاتها الإيجابية على المدى القصير، مرشحين EGX30 للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة، والتى تمثل منطقة مقاومة قد تهدئ وتيرة الصعود قليلًا، ثم استهداف مستويات 10900 نقطة.

وأكدوا احتمالات حدوث عمليات جنى أرباح جزئية بمستويات 10700 نقطة، مشيرين إلى أن الأسبوعين المقبلين قد يحملان شهادة طمأنة للمستثمرين، حال عودة المؤسسات إلى الشراء مجددًا بقوة خاصة الأجنبية منها.

من جهته قال مصطفى فوزي، رئيس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن تحركات السوق بجلسة أمس كانت إيجابية عقب فترة من موجات الهبوط التى كبدت المؤشر خسارة بنحو 2000 نقطة.

وأكد رئيس شركة بايونيرز، أن السوق بحاجة إلى صعود متواصل على مدار الأسبوعين المقبلين، على أن تصاحبه تحركات إيجابية شرائية من قبل المؤسسات وتحديدًا الأجنبية منها، حتى تكون بمثابة رسالة تأكيد للمستثمرين بتحسن حال السوق.

من جانبه قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 نجح فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة، وتأكيد ذلك الاختراق وسط تداولات مرتفعة، الأمر الذى يهيئ المؤشر للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة فى الأجل القصير.

وتوقّع غريب أن تهدأ وتيرة الصعود عند اقتراب المؤشر من مستوى مقاومة 10700 نقطة، مرجحًا حدوث عمليات جنى أرباح بها، فى ظل ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى من مستويات الـ52 إلى 60 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إلى أنه فى حال تخطي مقاومة 10700 نقطة، فإن EGX30 سيستهدف مستوى 10935 نقطة، فيما سيختبر مؤشر EGX70 مستوى المقاومة 1975 نقطة، والتى فى حال تخطيها فسيتجه صوب 2033 نقطة.