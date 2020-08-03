بورصة وشركات

«فاروس» تتربع على عرش صفقات البورصة خلال يوليو (جراف)

استحوذت على 37.7% من سوق خارح المقصورة
مصطفى طلعت 2:19 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 2:19 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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نجحت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى تصدر شركات السمسرة من حيث قيم التداول المنفذة بسوق خارج المقصورة – الصفقات- بالبورصة خلال شهر يوليو المنقضى.

واستحوذت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية على 37.7% من عمليات خارج المقصورة خلال شهر يوليو بقيمة 3.1 مليار جنيه، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وجاء تفوق فاروس مدعوماً بتنفيذها دور سمسار نقل ملكية أحد الشركات الزراعية التابعة للبنك الأهلى المصري في صفقة تخطت قيمتها المليار جنيه.

وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، أن شركة المجموعة المالية قد احتلت المرتبة الثانية بين الشركات خلال يوليو بحصة 22.4% وتداولات 1.84 مليار جنيه.

وتباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر يوليو المنقضي إذ انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 10599 نقطة.

وصعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 5.8% إلى 1535 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى 2352 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 0.8%%، ما يعادل 4.5 مليار جنيه؛ ليسجل مستوى 585.5 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 40 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 738 آلاف عملية بيع وشراء.

واستحوذت الأسهم على 63.94% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 36.06 % خلال الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، آخِر جلسات شهر يوليو، وسط قيم تداولات تخطّت 2 مليار جنيه.

وقررت إدارة البورصة اعتبار إجازة العيد لمدة خمسة أيام تبدأ من الخميس، وتنتهى الاثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر استئناف التداول اعتبارًا من جلسة غد الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.

واتخذ البنك المركزى المصرى فى وقت سابق قرارًا بتعطيل العمل بكل البنوك العاملة فى مصر خلال نفس الفترة.

وأصدر د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارًا باعتبار إجازة العيد خمسة أيام للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص تبدأ من الخميس حتى الإثنين.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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