فاروس تتربع على عرش السمسرة في البورصة خلال مارس

احتلت شركة “فاروس” لتداول الأوراق المالية صدارة شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة خلال شهر مارس الماضي بحصة سوقية بلغت 31.4%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%.

واحتلت شركة المجموعة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثالث بحصة بلغت 5.9%، ثم المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بنسبة 5.3%، تلتها شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 4.9%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “مباشر وبايونيرز وارقام وعربية اون لاين وسيجما”، بحصص بين 1.8 و4.2%.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء،على هبوط مائل لمؤشراتها، وانخفاض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليار جنيه تقريبا.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على هبوط بنسبة 1.6% عند مستوى 10568 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.94% إلى 1969 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.02% إلى 2910 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه تقريبًا،واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 51 سهمًا من إجمالي 185 متداولًا، بينما هبط 102، وبقي 32 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 5.7 مليارات جنيه، ليصل إلى 649.8 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 655.5 مليار جنيه بنهاية الاثنين.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء ، على صعود متواضع مصطرب للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

وتوقّع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد ارتدادة صعودية، خلال الأسبوع الحالى، تعوِّض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.