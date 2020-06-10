«فاروس» تبقي على توصيتها بزيادة الأوزان لسهم موبكو بقيمة عادلة 65.5 جنيه

أبقت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “فاروس” على توصيتها بزيادة الوزن النسبي على سهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند قيمة عادلة قدرها 65.5 جنيه.

يذكر أن سهم الشركة يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 40 جنيهاً.

وقالت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن نمو الإيرادات خلال الربع الأول من 2020 قد تأثر سلبيًا بتعطل حركة التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا، وانخفاض أسعار اليوريا، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحت أنه برغم ذلك، لا تزال الشركة تحافظ على مركزها القوي، خاصة وأن تكلفة حصولها على الغاز الطبيعي منخفضة بالمقارنة مع الشركات المناظرة، فضلا عن توقعات تعافي حركة التجارة العالمية ابتداء من الربع الثالث 2020.

وأظهرت النتائج المالية المدققة لشركة “موبكو” تراجع الإيرادات بنسبة 7% على أساس ربعي و27% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار جنيه.

وقالت “فاروس” أن هذا التراجع يعود إلى تداعيات جائحة كورونا التي عرقلت حركة التجارة العالمية، كما كان لتراجع أسعار صادرات اليوريا العالمية (بواقع 2% سنويًا) تأثيرًا طفيفًا على انخفاض الإيرادات، اذ بلغ متوسط مؤشر أسعار اليوريا في مصر 245 دولار للطن في الربع الأول.

أما منذ بداية الربع حتى تاريخه، تراجع متوسط سعر الطن بنسبة 15% سنويًا إلى 232 دولار، وقد وضعنا في الحسبان أيضًا ارتفاع قيمة الجنيه بنسبة 9% سنويًا مقابل الدولار.

وتوقعت “فاروس” إستمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا في الربع الثاني 2020، اذ إنه من المتوقع هبوط سعر طن اليوريا أسفل حاجز 245 دولار في ظل التحديات الحالية التي تواجهها حركة التجارة العالمية على أن تبدأ عملية تعافي الإيرادات مع بداية الربع الثالث 2020.

الهوامش تتعافي على الأساسين السنوي والربعي

وصل مجمل أرباح الشركة إلى 865 مليون جنيه خلال الربع الأول، وارتفع مجمل الهوامش بواقع ثلاث نقاط مئوية على أساس ربعي، ونقطتين مئويتين على أساس سنوي ليصل إلى 48%.

وأرجعت “فاروس” التعافي في مستويات الهوامش إلى ارتفاع قيمة الجنيه (+2% ربعيًا و+9% سنويًا)، وهو الأمر الذي كان له تأثيرًا إيجابيًا لأنه قلل من مصروفات الحصول على الغاز المقومة بالدولار.

تحسن مستويات الربحية

وصلت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 1,080 مليون جنيه في الربع الأول (+1% ربعيًا، -18% سنويًا). وسجل هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 60% في الربع الأول (+5 نقاط مئوية ربعيًا، و+4 نقاط مئوية سنويًا).

وبلغت نسبة المصروفات العامة والبيعية والإدارية من المبيعات 4% في الربع الأول (بزيادة نقطة مئوية واحدة سنويًا).

سجلت “موبكو” ربح بقيمة 533 مليون جنيه، بينما صافي الهامش بلغ 30% (+9 نقاط مئوية ربعيًا، +11 نقطة مئوية سنويًا).

ترى “فاروس” أن تحسن صافي الهامش يرجع لانخفاض مصروفات التمويل إلى 182 مليون جنيه مقارنة مع 404 مليون جنيه في الربع الأول 2019، بعد انخفاض معدلات الاقتراض بفائدة وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.