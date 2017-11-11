فاروس تبقي على تقييم سهم التجاري الدولي عند 86.83 جنيه

مصطفى طلعت أبقت بحوث شركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية، على السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي عند 86.83 جنيه، مع توصية محايدة، فيما يتداول السهم بالبورصة بالقرب من مستوى 78 جنيهًا. وقالت فاروس، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، إن صافي الدخل ارتفع بواقع 4%، خلال الربع الثالث من

مصطفى طلعت

أبقت بحوث شركة “فاروس” القابضة للاستثمارات المالية، على السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي عند 86.83 جنيه، مع توصية محايدة، فيما يتداول السهم بالبورصة بالقرب من مستوى 78 جنيهًا.

وقالت فاروس، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، إن صافي الدخل ارتفع بواقع 4%، خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليسجل 2.1 مليار جنيه، مقارنة بمتوسط التقديرات البالغة 2.0 مليار جنيه، نتيجة تحسن صافي هامش الفائدة بعد زيادة الأموال المخصصة للاستثمار في سندات وأذون الخزانة، كذلك زيادة الدخل الناتج عن عمليات تغيير العملة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وضبط التكاليف.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن إيرادات الأتعاب والعمولات لم تشهد أي زيادة، خلال الفترة المذكورة، نتيجة لعدم تحقيق نمو في نسبة القروض المقدمة، موضحة أن البنك أخذ خطواته نحو زيادة الأصول ذات الأجل الطويل والالتزامات ذات الأجل القصير، كي يستفيد من سلسلة تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة في الفترة ما بين الربع الرابع 2017 والربع الأول 2018.

وأوضحت أن إجمالي النفقات التشغيلية شهدت وتيرة ارتفاع بطيئة بواقع 4% على أساس ربعي، يأتي ذلك بعد انخفاضها بنسبة 16% في الربع الثاني من 2017، و26% في الربع الأول من 2017، مما أدى إلى هبوط معدل التكاليف إلى الدخل بواقع 23%، ليصير بذلك أقل حد وصل إليه على مدار الأرباع التسعة الأخيرة.

وذكرت فاروس، أن نشاط الإقراض انكمش بنسبة 2.6% ربعياً، بعدما شهد زيادة قدرها 5.2% في الربع الثاني من 2017، ونتج هذا الانكماش عن ضعف نشاط تمويل الشركات بنسبة 4.4%، لكن القروض المقدمة لقطاع التجزئة هدأت من وتيرة الانخفاض، بعدما ارتفعت بنسبة 6.3%.

من ناحية، التمويلات الواردة إلى البنك، انخفض نمو الودائع إلى 1.0% في هذا الربع، مقارنة مع 2.3% في الربع السابق، لكن قطاع التجزئة استمر في دعم نمو الودائع، وارتفعت إيداعات هذا القطاع بنسبة 2.7% ربعيًا، بينما واصلت حسابات إيداع الشركات في الانكماش بنسبة 1.1% على أساس ربعي.

ولفت إلى أن سهم البنك يتداول عند مضاعفات معقولة، ويبلغ مضاعف الربحية 10.9 مرة، بينما يبلغ متوسط هذه المعدلات على مستوى القطاع المصرفي المصري ككل 6.2 مرة، وتعد هذه القيم معقولة لسهم البنك، إذا ما قورنت مع المعدلات التاريخية البالغة 14 مرة لمضاعف الربحية.

جدير بالذكر أن البنك حقق أرباحاً بلغت 2.08 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام السابق، حسب القوائم المالية المعلنة نهاية الأسبوع الماضي، بنمو قدره 22%.