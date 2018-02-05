فاروس تبقي على تقييمها العادل لسهم عامر جروب عند 40 قرشا

الفنادق ونادي الإجازات يهبطان بالايرادات إلى 2.2 مليار جنيه في 2017 كتب: مصطفى طلعت أبقى بنك الإستثمار "فاروس"، على توصيته المحايدة لسهم شركة عامر جروب القابضة، عند قيمة عادلة 0.40 جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي من مشروع نادي الاجازات فضلاً عن…

الفنادق ونادي الإجازات يهبطان بالايرادات إلى 2.2 مليار جنيه في 2017

كتب: مصطفى طلعت

أبقى بنك الإستثمار “فاروس”، على توصيته المحايدة لسهم شركة عامر جروب القابضة، عند قيمة عادلة 0.40 جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي من مشروع نادي الاجازات فضلاً عن مشروعات التنمية الأخرى.

يشار إلى أن إيرادات “عامر جروب” تراجعت في 2017 بنسبة 11.8% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار خلال 2016.

وقال “فاروس” في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، أن تراجع إيرادات الشركة خلال 2017، يعود بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات الفنادق ومشروع نادي الاجازات بنسب 50 و56% على التوالى

وأوضح أن الشركة لم تستفد بشكل كبير من توافد السياح إلى مصر إذ أن معظم نزلاء فنادقها من المصريين.

جدير بالذكر أن إيرادات “عامر جروب” تنقسم إلى 5 أقسام هي العقارات، والفنادق، والمطاعم، والمراكز التجارية، ومشروع بورتو للإجازات.

وأشار “فاروس” إلى أن الميزانية تشهد استقرار إذ زادت الحسابات المدينة في نهاية العام الماضي إلى 536.1 مليون جنيه، مرتفعة عن أرقام التسعة أشهر الأولى من نفس العام البالغة 472.7 مليون جنيه.

وأوضح البنك أن صافي النقد بلغ في نهاية العام المذكور 407.2 مليون جنيه، لينخفض عن صافي النقد الذي حققته في نهاية التسعة أشهر الأولى عند 505.2 مليون جنيه.