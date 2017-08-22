فاروس تبقي على القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك عند 111.5 جنيه

منى عبد الباريأبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك، والمتداول حاليًّا فوق مستويات 90 جنيهًا، عند 111.5 جنيه.وأغلق سهم السويدي إليكتريك تداولات اليوم الثلاثاء عند مستوى 91 جنيهًا، بإجمالي تداولات بنحو 9 ملايين جنيه.وقال بنك استثمار فاروس، في تقرير حديث

منى عبد الباري

أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك، والمتداول حاليًّا فوق مستويات 90 جنيهًا، عند 111.5 جنيه.





وأغلق سهم السويدي إليكتريك تداولات اليوم الثلاثاء عند مستوى 91 جنيهًا، بإجمالي تداولات بنحو 9 ملايين جنيه.

وقال بنك استثمار فاروس، في تقرير حديث تلقت “المال” نسخة منه، إن قرار تحرير سعر الصرف دعّم مركز الشركة بقوة في مواجهة منافسيها، مشيرًا إلى استهداف الشركة أسواقًا جديدة بأمريكا اللاتينية وأوروبا.

يُشار إلى أن شركة السويدي إليكتريك حققت زيادة تُقارب الضعف في أرباحها خلال النصف الأول من 2017، بقيمة 3 مليارات جنيه، مقارنة بربح 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016.