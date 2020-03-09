فاروس تبقى على تقييمها لسهم القابضة الكويتية عند 1.7 دولار .. وتوصي بزيادة الأوزان

توقعت أن تحقق الشركة نموًا قويًا في 2020.

ابقت وحدة ابحاث بنك الإسثتمار “فاروس” على توصيتها بزيادة الأوزان النسبية لسهم شركة القابضة المصرية الكويتية عند قيمة عادلة قدرها 1.7 دولار.

ويتداول سهم القابضة الكويتية على شاشات البورصة المصرية حالياً عند مستوى 1.1 دولار.

وذكرت فاروس في ورقة بحثية وصلت “المال” أن الشركة القابضة سجلت مبيعات قوية خلال 2019 محققة نموًا تشغيليًا على مستوى كافة قطاعاتها.

وتوقعت أن تحقق الشركة نموًا قويًا في 2020، نظرًا للزيادة في معدلات الانتاج على مستوى قطاعات الشركة العاملة في الطاقة أو المرتبطة بهذا المجال في ظل ارتفاع معدلات توليد الكهرباء وتوزيعها على مستوى شركة نات إنرجي، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بشركة ONS.

وأكدت أن الشركة حققت إيرادات تشغيلية بقيمة 130.8 مليون دولار في الربع الرابع 2019، بارتفاع 6.3% نتيجة التحسن الملحوظ الذي شهدته كل من شركات الإسكندرية للأسمدة، ونات إنرجي، وامتياز شمال سيناء البحري للغاز الطبيعي ONS، الذي عوض أدائهم هبوط مبيعات شركة سبريا (Sprea).

وأوضحت “فاروس” أن إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية للشركة وصل إلى 465.6 مليون دولار خلال 2019 بارتفاع 10.3% بينما لم يشمل هذا الرقم استثمارات الشركة المتنوعة، وهو يقل بفارق طفيف عن التقديرات البالغة 476.9 مليون، نتيجة التباطؤ في أداء شركة سبريا.

يذكر أن مجلس إدارة شركة القابضة الكويتية قد وافق الإسبوع الماضي على شراء أسهم خزينة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وقال القابضة الكويتية إن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ستتولى مهام تنفيذ عمليات الشراء، مشيرة إلى أنها ستمول تلك العمليات من السيولة المتاحة لديها.

ونوهت الشركة بأن المساهمين الرئيسيين ومجموعاتهم المرتبطة لن يشتركوا فى عمليات شراء أسهم الخزينة المشار إليها التزامًا بالقوانين المنظمة.

يشار إلى أن القابضة الكويتية قد تأسست عام 1997، ويبلغ رأسمالها المصدر 256.11 مليون دولار، موزع على 1.02 مليار سهم، بقيمة إسمية 0.25 دولار.

وتعمل الشركة فى كل المجالات الواردة فى فى المادة الأولى لقانون الاستثمار المصري رقم 230 لسنة 1989 باستثناء قبول الودائع والقيام بالأعمال المصرفية.

وتشمل مجالات عمل الشركة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، كما تشترك فى تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.

كما تعمل فى عدة مجالات أخرى، من أبرزها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى مناطق امتياز بشمال سيناء.