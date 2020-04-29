«فاروس» تبقى على تقييمها العادل لسهم جهينه عند 10.75 جنيه

أبقت وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» على تقييمها العادلة لسهم شركة جهينه للصناعات الغذائية عند 10.75 جنيه مع توصية بزيادة الأوزان النسبية.

ويتداول سهم الشركة على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 7 جنيهات.

وحققت “جهينه” نموا بلغ 60% في أرباحها خلال الربع الأول من 2020، لتسجل 113.6 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 71 مليونا خلال 2019 ، كما ارتفعت الإيرادات 2.7% إلى 1.7 مليار جنيه.

وأشارت “فاروس” في ورقة بحثية وصلت “المال”، إلى ان ارتفاع الايرادات يعود في الأساس إلى زيادة في مستويات الأحجام، نتيجة نمو قطاع منتجات الألبان (7.9% سنويًا)، وقطاع منتجات الزبادي (2.0% سنويًا)، وكلا القطاعين يشكلان 75% من حصيلة الإيرادات المسجلة فى الربع الأول.

ولفتت إلى أن نمو ارباح الربع الاول يعود إلى انخفاض مصروفات صافي الفائدة بنسبة 48.2% على أساس سنوي، و20.0% على أساس ربعي، وذلك بعد انخفاض حساب صافي الدين بمعدل 331 مليون جنيه، وقرار خفض معدلات الفائدة الأساسية الأخير.

وتوقعت “فاروس” أن يرتفع معدل الطلب على السلع الاستهلاكية نتيجة حالة الهلع الشرائي التي انتابت المستهلكين لتخزين احتياجاتهم منذ منتصف مارس، وهو ما سيعود على نتائج الشركة بالإيجاب.

ورجحت أن ترتفع مستويات الأحجام والهوامش في الربع الثاني عن المستويات الحالية، ما يتوافق مع موسم من مواسم الذروة للشركة، وهو شهر رمضان الذي يرتفع خلاله الطلب على منتجات الزبادي المرتفعة الهوامش.

وقالت “فاروس” أن الشركة تمكنت من خفض دورة رأس المال العامل إلى 35 يومًا فى الربع الأول 2020، مقارنة مع 66 يومًا في الربع الأول 2019، و44 يومًا في الربع الرابع 2019 نتيجة استراتيجية الشركة التي بدأتها في منتصف 2019، لخفض مستويات المخزون المتراكم وبيع الأصول غير المستغلة.

واوضحت الورقة البحثية أن الأحداث الأخيرة دفعت الشركة إلى التراجع عن قرار خفض مستويات المخزون لتفادي أي نقص في المادة الخام أو العملة الأجنبية، أو تذبذب سعر الصرف، ما قد يترتب على ذلك ارتفاع حساب رأس المال العام في المستقبل القريب على الرغم من انخفاض تكلفة التمويل.