فاروس: المنتجات ذات الربحية المرتفعة تدعم نتائج أعمال أموك

قال بنك الاستثمار “فاروس” إن هامش مجمل ربحية شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” ارتفع 3% ليصل إلى 18% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2017-2018 ) على الرغم من هبوط هوامش التكرير العالمية خلال الفترة المذكورة.

وأرجع “فاروس” – في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال” – هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات المنتجات ذات الربحية العالية، بالتوازي مع استمرار عمليات التكرير في منشآت الغير، مثل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، ما دعم نتائج أعمال الشركة.

جدير بالذكر أن “أموك” تدخل في شراكة إستراتيجية لتكرير 12 مليون برميل من نفط العراق في معمل شركة “ميدور”، بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للبترول وبنك الكويت الوطني – مصر، وشركة “سومو” العراقية.

وأشار بنك الاستثمار “فاروس” إلى انخفاض إيرادات الشركة بحوالي 23% إلى 7.7 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2017-2018) نتيجة عملية الصيانة الدورية التي استمرت شهراً خلال الربع الأخير.

وتوقع البنك أن يسهم توزيع شركة الإسكندرية للمنتجات الشمعية لأرباح سنوية 54 مليون جنيه في الربع الأول في تأثير كبير على مستوى القاعدة الحسابية للأرباح والإيرادات، موضحاً أن الإسكندرية للشموع وليدة التعاون المشترك بين شركتي “أموك” و”ساسول إنترناشونال” العالمية.

و أضاف : “مع أن “أموك” شهدت صيانة مجدولة فضلا عن انخفاض هوامش التكرير خلال الربع الثاني، إلا أن المؤشرات الأولية جاءت إيجابية وأعلى من توقعاتنا، و مع ذلك، نعتقد أن السهم لا يحظى بإمكانية صعود كبيرة، لكن الإعلان المرتقب عن مشروع تكرير المازوت سيبقى محفزًا رئيسياً”.

وتخطط “أموك” لتنفيذ مشروع لتكرير المازوت، وتحويله إلى منتج عالى القيمة باستثمارات 500 مليون دولار، وتقوم 5 شركات عالمية على إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروع.

ويتوزع هيكل ملكية «أموك»، بين «الإسكندرية للبترول»، و«مصر للبترول»، و«مصر للتأمين»، و«الأهلى كابيتال القابضة»، و«مصر للاستثمارات المالية»، وصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعات العام والخاص والحكومى، ومجموعة شركات بترولية.