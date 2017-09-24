فاروس: المركزي قد يخفض الفائدة 0.5% باجتماعه المقبل

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية 0.5% باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك 30 سبتمبر الجاري.وقال البنك إن ذلك يأتي نتيجة مواصلة معدلات التضخم تراجعها في الربع الثاني من العام المالي وتقلص مخاطر ضغوط ارتفاع الطلب.ورجح بنك الاست

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية 0.5% باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك 30 سبتمبر الجاري.

وقال البنك إن ذلك يأتي نتيجة مواصلة معدلات التضخم تراجعها في الربع الثاني من العام المالي وتقلص مخاطر ضغوط ارتفاع الطلب.

ورجح بنك الاستثمار في تقرير صدر اليوم تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي إلى 27.1% نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر-ديسمبر)، مقارنة بـ 33% في الربع الأول، مدعوما بتلاشي أثر صدمة العرض (زيادة التكاليف) وانخفاض الطلب محليًّا.

ويرى رامي عرابي محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار فاروس أن الإبقاء على السياسة المالية دون أي تعديل، بجانب إعلان البنك المركزي مستهدفاته للتضخم عاملان سيضعان التضخم تحت السيطرة.

ورجح فاروس في تقريره إمكانية تحقيق مستهدفات التضخم المعلنة من البنك المركزي والبالغ 13% (قد تزيد أو تنخفض 3%) في الربع الثاني من العام المالي 2018 – 2019، بينما كان المركزي قد لفت إلى استهدافه تحقيق المعدلات المذكورة في الربع الأخير من العام المالي الحالي.

ويقول فاروس إنه يرى أن الإشارات الإيجابية التي أظهرتها معدلات النمو الحقيقي في الربع الأول من العام المالي الحالي، تتماشى مع مستهدفات النمو الحكومية من 4.8% إلى 5% خلال هذه الفترة.

وقال في الوقت نفسه إنه غير متيقن من أن تكون معدلات النمو المتوقعة للربع الأول كافية لإقناع لجنة سياسات المركزي بالبدء في سياسة توسعية عبر خفض الفائدة، لذلك يظل خيار تثبيت معدلات الفائدة مطروحا.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يتوقع أن تحقق بلاده نموا اقتصاديا يتراوح بين 4.75 و5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتوقع فاروس في ورقة بحثية سابقة له اتجاه البنك المركزي نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتطبيق سياسة نقدية توسعية وخفض أسعار الفائدة، بدلا من تنفيذ ذلك نهاية 2017.

ويتبع البنك المركزي عادة السياسة النقدية التوسعية في حالة الانكماش أو الركود الاقتصادي، وذلك من خلال خفض أسعار الفائدة (تخفيض كلفة الإقراض) بهدف زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، ما يؤدي – نظريا – إلى رفع المعروض النقدي وكذلك الطلب على السلع والخدمات، وبالتبعية زيادة الطلب على القروض بهدف الاستثمار، والذي بدوره يؤدي إلى النمو الاقتصادي.

واعتمد فاروس في توقعاته آنذاك على معدلات التضخم الخاصة بأغسطس الجاري والتي تراجعت إلى 33.2% مقارنة بـ 34.2% في يوليو، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي لخفض نسب الفائدة.