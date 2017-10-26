فاروس: المخزون منخفض التكلفة دعم أرباح الشرقية للدخان





منى عبدالباري:



أرجع بنك استثمار فاروس، نمو ربحية الشركة الشرقية للدخان بنهاية سبتمبر الماضي، إلى استفادتها من المخزون منخفض التكلفة، بينما أبقى على القيمة العادلة لسهم الشركة عند مستوى 390 جنيها للسهم، مقارنة بمستويات تداول تتجاوز 313 جنيها حاليا.





وقال بنك الاستثمار في تقرير صدر اليوم، إن هوامش أرباح الشركة تجاوزت تقديراته بنسبة 25%، ما يشير إلى مواصلة الشركة استفادتها من المخزون منخفض التكلفة، والذي كان رجح سابقا نفاذه بنهاية العام المالي 2016 – 2017.





وأعلنت الشركة الشرقية اليوم نتائج أعمالها غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2017، والتي أظهرت نمو صافي الربح بنسبة 143.7% مدعوما بارتفاع المبيعات بنحو 66% .





وسجل صافي أرباح “إيسترن كومباني” في الربع الأول من العام المالي 2017 – 2018 ما قيمته 1.04 مليار جنيه، مقارنة بـ 427 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت المبيعات 3.17 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر 2017، مقارنة بـ 1.9 مليار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.





وقال بنك الاستثمار إنه ربما يكون هناك أسباب أخرى لارتفاع أرباح الشركة سيتم معرفتها عقب إعلان الشركة عن التفاصيل الخاصة بنتائجها المالية، ولم تتطرق النتائج غير المدققة للشركة لأي تفاصيل فيما يتعلق بالنتائج المالية.





يشار إلى أن نصيب سهم “إيسترن كومباني” من الأرباح ارتفع بنسبة 153.8% بنهاية سبتمبر 2017 ليصل إلى 9.9 جنيه، مقارنة بـ 3.9 جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق.





وأغلق سهم “إيسترن كومباني” تداولات اليوم على ارتفاع 1.4% عند مستوى 313 جنيه، بإجمالي تداولات 9.6 مليون جنيه.





وتعد الشرقية للدخان المنتج الوحيد للتبغ في مصر، كما أنها تصنع للغير، عبر تعاقدات تصنيع كشركة فيليب موريس .

