فاروس : القيمة العادلة لسهم جهينه 8.88 جنيه

منى عبدالباري:أبقى بنك استثمار فاروس في تقرير صادر اليوم الأحد، على القيمة العادلة المستهدفة لسهم "جهينه" للصناعات الغذائية عند 8.88 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا عند 8.55 جنيه، مع توصية بوزن نسبي متعادل مدعوما في ذلك بالارتفاعات الأخيرة التي حققها.وسجل سهم جهينة للصناعات الغذائية، ارتفاعا ب

منى عبدالباري:

أبقى بنك استثمار فاروس في تقرير صادر اليوم الأحد، على القيمة العادلة المستهدفة لسهم “جهينه” للصناعات الغذائية عند 8.88 جنيه، مقارنة بمستويات تداول حاليا عند 8.55 جنيه، مع توصية بوزن نسبي متعادل مدعوما في ذلك بالارتفاعات الأخيرة التي حققها.

وسجل سهم جهينة للصناعات الغذائية، ارتفاعا بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من 7.58 جنيه بجلسة 20 يوليو، إلى 8.39 جنيه بجلسة 19 أكتوبر الماضي.

جاء تقرير فاروس عقب إعلان شركة جهينه اليوم، نتائجها المالية المجمعة عن الأشهر التسعة الأولى من 2017، والتي أظهرت تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 10% إلى 150.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 168.4 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجل صافي مبيعات جهينه أيضا خلال الفترة المذكورة زيادة 23% مرتفعة إلى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.6 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، و سجل مجمل الربح ارتفاعا بـ 21% ليصل إلى 1.3 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.1 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق.

ودعم قطاعا الألبان والعصائر النمو السنوي لإيرادات جهينه في الأشهر التسعة الأولى من العام بارتفاع 21%، و 18% على الترتيب بقيم 2.1 مليار جنيه، و 960 مليون جنيه على الترتيب .

وقال بنك الاستثمار، إنه يتوقع تحسن القوى الشرائية للمستهلكين تدريجيا بدعم من الارتفاع المتوقع لسعر العملة المحلية، مما سيكون له دور في التأثير إيجابيا على القطاع الاستهلاكي بالكامل .

