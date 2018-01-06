فاروس: العز للسيراميك تتصدر قائمة المنتجين المحليين

مصطفى طلعت أكد بنك الاستثمار "فاروس"، أن شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"، تتصدر قائمة المنتجين المحليين في السوق المصرية، وعززت مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية، عبر زيادة صادراتها إلى 13% في 2016، نتيجة ارتفاع الفجوة بين أسعار البيع في السوق المحلية مقارنة بالمنافسين الأجانب بعد تحرير

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “فاروس”، أن شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، تتصدر قائمة المنتجين المحليين في السوق المصرية، وعززت مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية، عبر زيادة صادراتها إلى 13% في 2016، نتيجة ارتفاع الفجوة بين أسعار البيع في السوق المحلية مقارنة بالمنافسين الأجانب بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

أشار البنك، في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”، إلى أن إعلان الشركة عزمها ضخ 90 مليون جنيه للاستثمار في تصنيع البلاط الكبير، ينعكس بالإيجاب على عنصر الطلب في أسواق التصدير، ومتوقع أن يتراوح مجمل هامش الربح بين 23.5 – 25.1% خلال الفترة المقبلة.

رفع “فاروس” القيمة العادلة لسهم الشركة إلى 9 جنيهات، مع توصية بزيادة الوزن النسبي مع إمكانية وصول مجمل هامش الربح إلى 23.5%، ورجح تحقيق الشركة إجمالي إيرادات بقيمة 66 مليون جنيه

بحلول عام 2022.

يذكر أن الشركة سجلت زيادة في الأرباح خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2017، 53%، لتسجل 30.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 19.97 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.