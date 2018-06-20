فاروس: «الصعيد للمقاولات» يستعد لحركة صاعدة كبيرة

أحمد علي اختارت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، سهم الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري كـ "سهم اليوم" مرشحة إياه لتسجيل حركة صاعدة كبيرة خلال الجلسات المقبلة. وأضافت في بيان لها حصلت "المال" على نسخة منه، أن السهم يعيد اختبار خط اتجاهه الصاعد الرئيسي"، مشيرة إلى أن تراجع السهم في الربع الأخير م

أحمد علي

اختارت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، سهم الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري كـ “سهم اليوم” مرشحة إياه لتسجيل حركة صاعدة كبيرة خلال الجلسات المقبلة.

وأضافت في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن السهم يعيد اختبار خط اتجاهه الصاعد الرئيسي”، مشيرة إلى أن تراجع السهم في الربع الأخير من عام 2017 صاحبه انكماش ملحوظ في أحجام التداول، مفسرة ذلك بأن التراجع نتج عن نقص للطلب وليس زيادة في المعروض من أسهم “الصعيد”.

ونصحت “فاروس” المستثمر القادر على تحمل قدر مرتفع نسبيًا من المخاطرة، بالاستثمار في السهم الذي يتداول حاليًا عند مستوى 0.67 جنيه، والمرشح للوصول لمستويات الـ 0.73 و 0.79 جنيه.