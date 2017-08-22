فاروس: السويدي إليكتريك تستهدف نموا بكل القطاعات

- إدارة الشركة تستهدف 17 مليار جنيه إيرادات من مشروعات تسليم المفتاح - 32.2 مليار جنيه تعاقدات الشركة حتى 2019.منى عبدالباري:تستهدف شركة السويدي إليكتريك لتنفيذ برنامجا توسعيا يعتمد بشكل أساسي على تحقيق نمو بكل قطاعاتها، والتوسع في أسواق جديدة، بهدف زيادة قيمة التعاقدات، بجانب اتخاذ خطوات

– إدارة الشركة تستهدف 17 مليار جنيه إيرادات من مشروعات تسليم المفتاح



– 32.2 مليار جنيه تعاقدات الشركة حتى 2019.



منى عبدالباري:

تستهدف شركة السويدي إليكتريك لتنفيذ برنامجا توسعيا يعتمد بشكل أساسي على تحقيق نمو بكل قطاعاتها، والتوسع في أسواق جديدة، بهدف زيادة قيمة التعاقدات، بجانب اتخاذ خطوات لخفض مديونياتها، فيما تتوقع الشركة هوامش ربحية بنحو 18% من المشروعات تسليم المفتاح التي تقوم بتنفيذها حاليا.

وقالت شركة فاروس المالية القابضة في تقرير لها إن إدارة شركة السويدي إليكتريك تستهدف تحقيق نمو في كل قطاعاتها، مع الحفاظ على مستوى إنفاق رأسمالي بإجمالي 900 مليون جنيه حتى نهاية العام 2017.

ويبلغ مستهدف إدارة السويدي لإيرادات المشروعات تسليم المفتاح ما قيمته 17 مليار جنيه بنهاية العام 2017، وهوامش ربحية تتراوح بين 17 – 18% من هذه القيمة.

الجدير بالذكر أن مشروع إنشاء محطة كهرباء بنى سويف ذات الدورة المركبة بقدرة 48000 ميجاوات الذي تنفذه السويدي مع شركة سيمنس الألمانية حاليا يعد أحد نماذج المشروعات تسليم المفتاح.

ووفقا للتقرير الذي نسب المعلومات الواردة به إلى مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة :”تستهدف السويدي توجيه أي عوائد ذاتية لتمويل رأس المال العامل بهدف خفص مديونياتها البالغة حاليا 9.9 مليار جنيه.

يشار إلى أن مجلس إدارة السويدي إليكتريك قال في وقت سابق من الشهر إنه سيتم عقد جمعية العامة عمومية عادية في 11 سبتمبر 2017، للنظر في توزيع جزء من أرباحها عن النصف الأول من 2017.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي 1.747 مليار جنيه بواقع 8 جنيهات للسهم الواحد.

وحققت السويدي أرباحا خلال النصف الأول من 2017، مبلغ وقدره 3 مليارات جنيه، مقارنة بربح قدره 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016.

وكشفت فاروس نقلا عن إدارة الشركة أنها تخطط لدخول أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا اللاتينية لتعويض تراجع الطلب على الأسلاك والكابلات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف دعم مركز الشركة بقوة في مواجهة منافسيها.

“وترمي السويدي إليكتريك إلى تعزيز إيراداتها من قطاع المولدات الكهربائية بإفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي عقب الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي بمصر، كما تتوقع تحقيق مزيد من الإيردات في مصر بدعم من مشروعات النقل والتوزيع” وفقا لتقرير بنك الاستثمار.

وخلال يونيو الماضي قالت السويدي إن أحد الشركات التابعة لها فازت بمناقصة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وفازت شركة السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع بتنفيذ جزء من خط ربط كهرباء شرق العوينات مركز بلاط بالوادي الجديد بطول 200 كيلو متر، ولم يتم الإعلان عن قيمة التعاقد، فيما نوهت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عنها عند تحديدها .

وذكرت فاروس أن السويدي إليكتريك تعمل على زيادة حجم تعاقداتها البالغة حاليا 32.2 مليار جنيه، تنتهي في 2019، كما تتوقع في الوقت نفسه نمو الطلب على العدادات الزكية بدعم من الطلب المتزايد في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي .

وقال بنك الاستثمار في تقرير نقله عن مكالمة هاتفية مع إدارة الشركة إن السويدي تتوقع تأثر هوامش ربحية لقطاع الكابلات والأسلاك لتسجل نسب تتراوح بين 16 إلى 17% حتى نهاية العام 2017، مع تراجع المخزون الرخيص المتوفر لديها.

وأبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك والمتداول حاليا حول مستويات تقترب من 93 جنيه، عند 111.5 جنيه.