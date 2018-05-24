فاروس : التعديلات التشريعية السريعة تعزز زيادة الاستثمارات

أحمد صبرى قالت نهى الغزالى، العضو المنتدب لبنوك الاستثمار فاروس، إن التعديلات التشريعية السريعة تعزز زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصرية، مثلما حدث فى مشكلة شركتي أوبر وكريم، إضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستثمرين والبورصة.

أحمد صبرى





قالت نهى الغزالى، العضو المنتدب لبنوك الاستثمار فاروس، إن التعديلات التشريعية السريعة تعزز زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصرية، مثلما حدث فى مشكلة شركتي أوبر وكريم، إضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام، وهو ما ينعكس بالإيجاب على المستثمرين والبورصة.

وأكدت، فى لقاء لها مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، أنه يجب الترويج خارجيًّا للمشروعات الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية؛ حتى نتمكن من جذب المستثمرين.

وأشارت إلى أن هبوط أسهم البورصة، الأسبوع الماضي، طبيعي؛ وذلك لأن البورصة حققت مكاسب وأرباحًا منذ بداية العام، متوقعة أن ترتفع الأسهم مرة أخرى بسبب إعادة الأرباح فى الاستثمار وبرنامج الطرح الحكومي.