فاروس : التضخم والمعروض النقدي عقبات قد تواجه خفض الفائدة

استبعد بنك استثمار “فاروس” اتجاه البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه 15 فبراير المقبل، مرجعا ذلك إلى عدة عناصر شملت معدلات التضخم المتوقعة لشهر يناير، ونسب نمو المعروض النقدي المرتفعة.

وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس” – في تصريحات لـ “المال” – تراجع معدلات التضخم لشهر يناير الماضى إلى مستويات بين 18 – 19% على أساس سنوي، وهي نسب لا تزال مرتفعة نسبيا.

وتابعت :”أي خفض لأسعار الفائدة في هذا التوقيت قد يؤثر سلبا على النسب المستهدفة للتضخم من البنك المركزي بنهاية العام المالي الحالي، والتي تتراوح بين 13 : 14%”.

وترى أن معدلات نمو المعروض النقدي لاتزال مرتفعة، وبالتالي فإن أي خفض لأسعار الفائدة في هذا التوقيت من شأنه تغذية الموجة التضخمية مجددا.

وشهد المعروض النقدي نموا سنويا في ديسمبر 2017 بنحو 21%، ومع أخذ نسب التضخم في الاعتبار و تراجعها إلى 22.3% مقارنة بـ 26.7% في نوفمبر، فإن النمو في المعروض النقدي الحقيقي يعكس تراجعا في السيولة المحلية مقارنة بنوفمبر 2017.

وتؤكد “السويفي” أن أي خفض لأسعار الفائدة حاليا من شأنه خلق زيادة في معدلات طلب المستهلكين، مما قد يؤدي إلى ارتدادة صعودية في مؤشر أسعار المستهلكين، إلا أنها رجحت في الوقت نفسه أنه في حالة خفض معدلات الفائدة سيكون بنسب لا تتجاوز 0.5%.

وتستقر معدلات الفائدة حاليا عن 18.75 و 19.75 للإيداع والإقراض على الترتيب منذ آخر زيادة أقرها “المركزي” مطلع يوليو الماضي.

وكان البنك المركزي، أقر خفضا إجماليا للفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وحتي يوليو 2017، من أجل السيطرة على التضخم، الذي شهد قفزات وصلت لنحو 35% ، بسبب تراجع قيمة الجنيه ورفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، أثني في تقريره مؤخرا على السياسة النقدية المتشددة التي يتبعها “المركزي” منذ تعويم الجنيه، ودورها في السيطرة على التضخم.

ورحب الصندق كذلك بالخفض التدريجي لمعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة، بشرط التأكد من تراجع ضغوط الطلب.

وأكد أهمية اختيار التوقيت المناسب لتخفيف السياسة النقدية، واعتبر أن خفض الفائدة قبل الوقت المناسب، ربما يهدد بعودة معدلات التضخم للارتفاع مجددا.

وتوقع تقرير الصندوق هبوط التضخم إلى 12% في يونيو المقبل،على أن ينخفض دون مستوى الـ 10% في عام 2019، بحسب التقرير.