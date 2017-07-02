فاروس : التضخم عند 33% نهاية سبتمبر

توقع بنك استثمار فاروس وصول معدلات التضخم إلى مستويات 33% نهاية سبتمبر المقبل مع امتصاص الاقتصاد تداعيات الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% من 13% إلى 14%.

وتعد هذه المستويات قريبة من مستويات شهر أبريل الماضي عند 32.9% قبل أن يتراجع إلى مستويات 30.9% مايو المنقضي.

وقامت الحكومة بداية شهر يوليو الجاري بتنفيذ جولتها الثانية من برنامجها للإصلاح الاقتصادي عبر زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و 100% ، ورفع تعريفة استهلاك الكهرباء المقرر أن تظهر في فاتورة يوليو.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة تدريجية لرفع الدعم كليا عن الطاقة بحلول عام 2018 – 2019 بهدف تقليص عجز الموازنة وضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة برفع أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعد رفعها بنسب تراوحت بين 30 و50% نهاية نوفمبر الماضي، والتي تبعها قفزات تاريخية بمعدلات التضخم من 25% نهاية العام الماضي على أساس سنوي إلى 30.9% بنهاية مايو.

وتقول الحكومة إنها تستهدف وفرا قيمته 35 مليار جنيه بفاتورة دعم الطاقة العام المالي الحالي من وراء رفع أسعار الوقود.

ووسط ترجيحاته بتراجع حجم الإنفاق بالموازنة بشكل جزئي مع زيادة أسعار الوقود عدل تقرير فاروس توقعاته السابقة لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي من 10.8% في السابق إلى 9.8% من الناتج المحلي، إلا أن هذه المعدلات تعد أعلى من المستهدف الحكومي البالغ 9%، وفائض أولي 0.3%.

وتوقع التقرير تراجع حجم الإنفاق من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.253 تريليون جنيه بموازنة العام الحالي، وأن يتوافق إجمالي الإنفاق على دعم الطاقة مع مستهدفات الحكومة بواقع 140 مليار جنيه مدعومة بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.