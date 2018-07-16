فاروس: البورصة تتحرك بين 15500 و16600 نقطة خلال 6 أسابيع

مصطفى طلعت:رأى بنك الاستثمار فاروس، أن البورصة المصرية ستستمر في تحركاتها العرضية بين مستويات 15500 و16600 نقطة خلال الستة أسابيع المقبلة، وذلك في ضوء غياب العوامل المحفزة محليا وعالمياً.وأكد في ورقة بحثية صادرة صباح اليوم، أن أسهم البنوك والخدمات المالية والكيماويات، أدت أداء متماسكًا، ب



مصطفى طلعت:



رأى بنك الاستثمار فاروس، أن البورصة المصرية ستستمر في تحركاتها العرضية بين مستويات 15500 و16600 نقطة خلال الستة أسابيع المقبلة، وذلك في ضوء غياب العوامل المحفزة محليا وعالمياً.

وأكد في ورقة بحثية صادرة صباح اليوم، أن أسهم البنوك والخدمات المالية والكيماويات، أدت أداء متماسكًا، بجلسة أمس، بينما غرقت أسهم الاتصالات والضيافة والرعاية الصحية في المنطقة الحمراء.

وأوضح أن قيم تداول سوق الأسهم اليومية سجلت معدلاً أقل من المتوسط للجلسة الثانية على التوالي، ما يعد إشارة إلى تضاءل القوي البيعية، خاصة بعد فشلها الأسبوع الماضى في مواصلة الهبوط بالمؤشر، دون أقل من مستوياته المسجلة في الشهر الماضي عند 15780 نقطة.

وأضاف: في حالة التحرك المستمر أعلى قاع الإثنين الماضي، ستتعزز احتمالية استجماع السوق لقواه وتسجيل ارتداد مربح في سياق الاتجاه الحالي الصاعد على المدى المتوسط، ومن ثم نوصي بوضع أوامر حماية الأرباح أسفل القاع عند 15500 نقطة، أما في حالة الاختراق الصريح لأقرب مقاومة التى حددناها سابقًا عند 16600 نقطة، فإن ذلك يدع إلى حالة من التعافي على المدى القصير.