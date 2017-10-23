فاروس: الإسكندرية للحاويات تواصل حصد أرباح التعويم

مبقيا على قيمة عادلة 220 جنيهًامنى عبدالباريقال بنك الاستثمار فاروس إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ستواصل حصد أرباح تحرير سعر الصرف حتى شهر نوفمبر المقبل، مدعومة بتحصيل جزء من رسومها بالدولار الأمريكي، وذلك رغم الضغوط التي يشهدها قطاع الحاويات في ضوء ضعف نشاط التجارة محليا.وأبقى بنك استثما

مبقيا على قيمة عادلة 220 جنيهًا

منى عبدالباري

قال بنك الاستثمار فاروس إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ستواصل حصد أرباح تحرير سعر الصرف حتى شهر نوفمبر المقبل، مدعومة بتحصيل جزء من رسومها بالدولار الأمريكي، وذلك رغم الضغوط التي يشهدها قطاع الحاويات في ضوء ضعف نشاط التجارة محليا.

وأبقى بنك استثمار فاروس في ورقة بحثية حديثة على القيمة العادلة والوزن النسبي لسهم الإسكندرية لتداول الحاويات عند مستوى 220 جنيها، رغم نمو إيرادات الشركة في الربع الأول من العام المالي الحالي، فيما عزا ذلك إلى تراجع إيرادات الحاويات رغم خفض سعر تعريفة المرور في أغسطس الماضي، فيما وضع في الوقت نفسه احتمالات صعود للسهم نسبتها 21%.

وحققت الإسكندرية للحاويات ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 70% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017، لتصل إلى 702 مليون جنيه، مقارنة بـ 414 مليونا فى الفترة المناظرة، بينما تراجعت إيرادات الحاويات المقومة بالدولار خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 بنسبة 11% إلى 186 مليون دولار، مقارنة بـ 209 ملايين دولار في الفترة المناظرة.

وسجل صافي أرباح الشركة ارتفاعا خلال الربع الأول من العام المالي نسبته 90% على أساس سنوي، ليسجل 564 مليونا، مقارنة بـ 297 مليونا في الفترة المماثلة.

يشار إلى أن قطاع اللوجيستيات في البورصة شهد ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية، وكان فاروس أوصى بالدخول في 3 أسهم بالقطاع فقط كان أحدهم الإسكندرية لتداول الحاويات.