فاروس: الإسكندرية للحاويات تواصل الاستفادة من أرباح التعويم

منى عبدالباري:أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عند مستوى 220 جنيها، مع الإبقاء على الوزن النسبي كما هو، رغم نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 161% في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.192 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.360 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الم

منى عبدالباري:

أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات عند مستوى 220 جنيها، مع الإبقاء على الوزن النسبي كما هو، رغم نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 161% في النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.192 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.360 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع فاروس في تقرير حديث صادر عنه إبقاؤه على القيمة العادلة للسهم إلى توقعاته بتراجع تعريفة النقل في أغسطس، و انخفاض أعداد الحاويات بنحو الضعف نتيجة تراجع النشاط التجاري في مصر.

إلا أنه توقع في الوقت نفسه تحقيق الشركة نموا في نتائجها حتى نوفمبر المقبل في ظل مواصلتها الاستفادة من تحرير سعر الصرف حيث تقوم الشركة بتحصيل رسومها وفقا لسعر الدولار الأمريكي ما يدعم موقف الشركة في مقابل تراجع أعداد الحاويات.

كما أشار التقرير إلى أن نمو أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام يرجع بشكل كلي إلى تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن إيرادات الحاويات تراجعت بنسبة 91% خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن محمد المسيري المحلل المالي ببنك الاستثمار فاروس توقع في وقت سابق لـ “المال” تحقيق الإسكندرية لتداول الحاويات إيرادات قيمتها 3.148 مليار جنيه، وصافى ربح 2.2 مليار جنيه، نهاية العام المالى الحالى، مع ارتفاع صافى الربح بنسبة 17% نهاية العام المقبل، ليسجل 2.56 مليار جنيه.

إلا أنه أشار فى الوقت نفسه إلى أن هناك تحديا يتمثل فى تراجع أعداد الحاويات، نتيجة تباطؤ النشاط التجارى فى مصر ربما التغلب عليه العام المالى المقبل 2017 – 2018 مع عودة أعداد الحاويات للارتفاع مجددا.