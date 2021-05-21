«فاروس»: الأنشطة المالية غير المصرفية تقود «هيرميس» إلى نمو بالربحية تجاوز توقعاتنا

خلال الربع الأول من العام الحالي

قالت بحوث بنك استثمار فاروس إن نتائج أعمال المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت نموا قويا على أساس سنوى، مع استمرار التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشارت إلى أن صافى أرباح الشركة خلال هذه الفترة والتى سجلت 292 مليون جنيه، تجاوز توقعاته البالغة 215 مليون جنيه، مرجعاً ذلك إلى تحقيق المجموعة أداءً قويا فى قطاعات بنوك الاستثمار، والأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى ضعف استثنائى للربع المقارن نتيجة تطبيق المعيار الدولى رقم 9 للتقارير المالية، والذى ادى إلى ارتفاع الخسائر المالية غير المحققة، واحتجاز مخصصات أعلى تحسبا لأى خسائر فى الأنشطة المالية غير المصرفية وسط اندلاع جائحة كورونا فى الربع الأول من 2020.

وقدرت بحوث فاروس القيمة العادلة لسهم هيرميس عند 20.50 جنيه، مقارنة بمستويات تداول تقترب من 14.50 جنيه حاليا، وأوصت بزيادة الوزن النسبى للسهم فى محفظة الاستثمارات.

وشهد الإيرادات التشغيلية للمجموعة المالية هيرميس خلال فترة الربع الأول من العام الجارى نموا بواقع %30 لتسجل 1.2 مليار جنيه، مقابل 965 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى.

وانعكس تحقيق المجموعة نموا فى جميع قطاعاتها على إيرادات الأتعاب والعمولات التى مثلت %69 من إيراداتها التشغيلية خلال فترة الربع الأول لتسجل 866 مليون جنيه، بنمو سنوى %24.

وتطرقت بحوث فاروس إلى نتائج هيرميس القطاعية خلال فترة الربع الأول، لافتة إلى تحقيق إيرادات قطاع التمويل غير المصرفى ارتفاعا بواقع 22%، مقارنة بالفترة المناظرة لتصل إلى 441 مليون جنيه، فى ظل ارتفاع إيرادات جميع أنشطة القطاع.

وشهدت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط زيادة فى إيراداتها بـ%189 على أساس سنوى، لتسجل 56 مليون جنيه، كما ارتفعت إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بـ%9 إلى 321 مليون جنيه، وزادت إيرادات نشاط التخصيم بـ %110 مسجلة 8 ملايين جنيه، وكذلك إيرادات نشاط التأجير التمويلى إلى 56 مليون جنيه بنمو 30% على اساس سنوى.

وارتفعت إيرادات قطاع السمسرة بواقع %20 خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة المناظرة لتسجل 255 مليون جنيه، وسجلت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات ارتفاعا %152 لتصل إلى 42 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 66 مليون جنيه، مقابل 61 مليون جنيه الفترة المناطرة، وفى المقابل تراجعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بـ%34 إلى 29 مليون جنيه.

وشهدت إيرادات عمليات الخزانة وأسواق المال للمجموعة والتى تمثل %31 من إجمالى إيرادات الربع الأول، نموا بواقع %45 لتصل إلى 389 مليون جنيه.

ونجحت المجموعة المالية فى خفض المصروفات التشغيلية بواقع %3 لتصل إلى 802 مليون جنيه، والإبقاء على معدل مصروفات العاملين إلى الإيرادات التشغيلية عند %46.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، فى بيان صدر عن هيرميس تعليقا على النتائج المالية للمجموعة إنه وبرغم العديد من التحديات التى لا يزال يفرضها الوباء، فإن المجموعة المالية هيرميس مستمرة فى جنى ثمار تنوع نموذج أعمالها الذى نجحت فى إنشائه على مدار سنوات.

وأشار إلى أن تنوع نموذج الأعمال ساهم فى التأقلم بسرعة وسهولة مع هذه الأوضاع دائمة التطور، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق نتائج قوية بجميع القطاعات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشار عوض أنه لا زال هناك العديد من المتغيرات التى يصعب التنبؤ بها وتؤثرعلى تطلعات المجموعة للعام 2021، مؤكدا فى الوقت نفسه مواصلة تعظيم الاستفادة من قدراتها الشاملة فى مختلف عملياتها التشغيلية والاستفادة من التحسن الملحوظ فى البيئة المحيطة بعملياتها، وتأقلم المستهلكين مع الأوضاع الحالية المرتبطة بفيروس (كوفيد- 19).

وأكد على مواصلة الإدارة مراقبة تطورات السوق بحذر من أجل ضمان تعظيم القيمة لجميع المساهمين باستمرار، فضلًا عن ضمان الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه النتائج الاستثنائية والنجاحات المستمرة.

ومن جانبها أوضحت المجموعة فى ملخص أعمالها عن فترة الربع الأول أن قطاع السمسرة نجح فى تحقيق المركز الأول فى بورصات مصر ودبى وكينيا، خلال فترة الربع الأول، كما نجح فى تحقيق مراكز متقدمة فى عدد من الأسواق الإقيمية الأخرى. لافتا إلى تسجيل تنفيذات القطاع 13.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

ولفتت أيضا إلى ارتفاع قيمة الأصول المدارة لقطاع صناديق الاستثمار والمحافظ المالية إلى 19.8 مليار جنيه، بينما وصلت الأصول الإقليمية المدارة بواسطة شركة “فيم” –مملوكة بالكامل للمجموعة- لمستوى 2.4 مليار دولار.

وسجلت أصول نشاط الاستثمار المباشر 254 مليون دولار بنهاية الربع الأول من 2021، كما نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات فى إتمام 8 صفقات بقيمة إجمالية 516 مليون دولار على الصعيدين المحلى والإقليمى (تنفيذ الطرح العام لأسهم شركة الخريف لتتقنية المياه والطاقة فى البورصة السعودية بقيمة 138 مليون دولار- تنفيذ 4 صفقات ترتيب ديون، وصفقتان دمج واستحواذ).

وسجلت محفظة قروض شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر 3.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، وسجل عدد القروض المصدرة 92 ألف قرض، ووصل عدد عملاء الشركة 348 ألف عميل.

ورفعت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط محفظتها إلى 992 مليون جنيه، ووصل عدد المعاملات 79 الف عملية، كما نجحت الشركة فى توسيع قاعدة شركائها التجاريين إلى 973 تاجر فى 9 محافظات.

وسجلت محفظة التأجير التمويلى 5.2 مليار جنيه، بنمو سنوى %10 وبلغت قيمة العقود الجديدة 856 مليون جنيه، لتحتل المركز التاسع من حيث تعاقدات التأجير التمويلى المنفذة بسوق التأجير التمويلى خلال فترة الربع الأول، بحصة سوقية %3.

وسجلت محفظة التخصيم 816 مليون جنيه، نفس مستويات الربع الأخير من العام الماضى، فيما بلغت قيمة التعاقدات الجديدة 543 مليون جنيه، لتحتل المركز الثالث فى القطاع بالكامل، بحصة سوقية %16.