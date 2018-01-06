فاروس: ارتفاع الاحتياطي النقدي سيدعم الجنيه والوفاء بالديون الخارجية

مصطفى طلعت أكد بنك الاستثمار "فاروس" أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي يعزز من مستويات الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي من المرجح أن يسجل 17.30 جنيه للدولار في 2018. وأرجع البنك، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، زيادة الإحتياطي بنهاية

مصطفى طلعت

أكد بنك الاستثمار “فاروس” أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي يعزز من مستويات الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي من المرجح أن يسجل 17.30 جنيه للدولار في 2018.

وأرجع البنك، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، زيادة الإحتياطي بنهاية ديسمبر 2017 نتيجة استلام مصر الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى بيع الحكومة سندات خزانة بـ 618 مليون دولار.

يشار إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع من 36.72 مليار دولار إلى 37.02 مليار بنهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 289 مليون دولار، وهو أعلى مستوى للإحتياطي النقدي المصري في العقد الأخير.

وفي السياق ذاته، سدد المركزي ديونا بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار في ديسمبر، منها 1.2 مليار دولار للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، فضلا عن 920 مليون دولار مستحقات لجهات دولية اخرى.