فاروس: ارتفاع أسعار النفط يدعم أسهم البتروكيماويات

منى عبدالباري أبقى بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لأسهم 5 شركات بقطاع البتروكيماويات بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والكيماويات خلال الربع الثالث من العام الحالي. وقال بنك الاستثمار في تقرير له صدر…



منى عبدالباري

أبقى بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لأسهم 5 شركات بقطاع البتروكيماويات بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء الطفرة التي شهدتها أسعار النفط والكيماويات خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وقال بنك الاستثمار في تقرير له صدر صباح اليوم إنه يواصل توصيته بزيادة الوزن النسبي لأسهم الشركة المالية والصناعية المصرية والمقدر قيمته العادلة بـ 27.50 جنيه، والقابضة المصرية الكويتيه المقدرة قيمته العادلة بـ 0.83 دولار، وسيدي كرير وقيمته العادلة 24 جنيهًا، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بقيمة عادلة120 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” بقيمة عادلة 12 جنيهًا.

ويتداول حاليا سهم المالية والصناعية حول مستويات20 جنيها، والقابضة المصرية الكويتية حول مستويات 80 دولار، و سيدي كرير حول 23 جنيه، و”موبكو” حول مستويات 101 جنيه، و”أموك” حول مستويات 15 جنيها.

ولفت فاروس إلى أن ارتفاع أسعار النفط دفع أسهم عدد من شركات البتروكيماويات للانطلاق الفترة الماضية، وهي الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، ومصر لإنتاج الأسمدة، وأبو قير للأسمدة، وسيدي كرير، وأموك، والقابضة المصرية الكويتية، والخدمات الملاحية البترولية، والقلعة الشركة المصرية للتكرير.

يشار إلى أن أسعار النفط مكاسب نسبتها 20% في الربع الثالث، بعد أن أشار مسح أجرته وكالة رويترز إلى زيادة إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في سبتمبر الماضي بواقع 50 ألف برميل يوميا.