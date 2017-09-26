فاروس: أسعار النخالة تضرب ربحية المطاحن في 2018

مصطفى طلعتأكد بنك الإستثمار فاروس أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار بيع النخالة، بداية من الشهر الحالي، من المرجح ان تضرب هوامش ربحية شركات المطاحن في العام المالي المقبل 2017-2018.وتوقع "فاروس"، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال" أن تشهد مؤشرات أداء الشركات لشهر أغسطس هبوطا كب

مصطفى طلعت

أكد بنك الإستثمار فاروس أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار بيع النخالة، بداية من الشهر الحالي، من المرجح ان تضرب هوامش ربحية شركات المطاحن في العام المالي المقبل 2017-2018.

وتوقع “فاروس”، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال” أن تشهد مؤشرات أداء الشركات لشهر أغسطس هبوطا كبيراً في الأرباح نتيجة لنظام الأسعار الجديد الذي من المرجح أن ينتج عنه انخفاض في هامش مجمل الربح خلال العام المالي الحالي بالمقارنة مع السنة المالية 2016-2017.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت، مطلع الشهر الحالي، على خفض أسعار النخالة المتكدسة بالمطاحن من 3700 جنيه إلى 3500 جنيه للطن.

وإلى ذلك، قالت المذكرة البحثية أن النقطة المضيئة في هذا المشهد تكمن في احتمالية بيع الأصول الثابتة للشركات وتوزيع أرباح أسهم عن ربحية السنة المالية 2016-2017 وعائدها التي يتراوح بين 8-10% وفقًا لأسعار السوق الراهنة.

وحددت فاروس القيمة العادلة لسهم العامة للصوامع والتخزين عند 45 جنيها، مع توصية محايدة، في الوقت الذي يتداول فيه السهم أيضا حول نفس المستويات.

وحققت “العامة للصوامع” أرباحا بقيمة 70.2 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح 58.2 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.