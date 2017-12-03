فارم فروتس تنفذ توسعات باستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار

المال ـ خاصحصلت «المال» على تفاصيل الخطة الاستثمارية التوسعية لشركة «فارم فروتس»، إحدى شركات البنا للدواجن، والتى تتضمن إنشاء عنابر جديدة للدواجن ومعمل للتفريخ ومعامل لإنتاج أمهات البياض، بإستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار.ويبلغ حجم الاستثمارات فى قطاع الدواجن نحو 6

المال ـ خاص

حصلت «المال» على تفاصيل الخطة الاستثمارية التوسعية لشركة «فارم فروتس»، إحدى شركات البنا للدواجن، والتى تتضمن إنشاء عنابر جديدة للدواجن ومعمل للتفريخ ومعامل لإنتاج أمهات البياض، بإستثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار.

ويبلغ حجم الاستثمارات فى قطاع الدواجن نحو 60 مليار جنيه، ويعمل بهذه الصناعة حوالى 2.5 مليون فرد بشكل مباشر ونحو 10 ملايين عمالة غير مباشرة، أى ما يعادل %10 من سكان مصر، وهذه الصناعة هى الوحيدة التى استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم منذ عام 1999 وحتى 2006.

قال أحمد البنا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنا، فى تصريحات لـ«المال»، إن خطة الشركة الاستثمارية تركز على التوسع فى إنشاء عنابر الدواجن وإنتاج البيض، موضحًا أنه جارٍ حاليًّا إنشاء 18 عنبرًا مغلقًا بإجمالى طاقة 900 ألف طائر بياض، بتكلفة تبلغ نحو 5 ملايين دولار.

وتنتج العنابر الجديدة لدواجن البياض نحو 280 مليون بيضة سنويا، وتوفر هذة العنابر الجديدة فرص عمل لأكثر من 500 فرد، طبقا لـ«البنا».

وفيما يتعلق بأمهات البياض تشمل الخطة الجديدة إنشاء محطة أمهات بياض بطاقة 40 ألف أم بياض، تنتج نحو 5 ملايين كتكوت بياض سنويا، بتكلفة 2.5 مليون دولار، تشمل أيضًا إقامة مصنع للعلف و7 عنابر لأمهات الدواجن، مخازن، ثلاجات، سيارات.

وتتضمن خطة «فارم فروت» إنشاء معمل تفريخ لإنتاج كتاكيت البياض بطاقة 10 ملايين كتكوت بياض سنويا، وبتكلفة 1.6 مليون دولا، يوفر أكثر من 150 فرصة عمل.

ولفت البنا إلى أن خطة الشركة التوسعية تضم أيضًا إنشاء مصنع بسترة بيض، أغلب تسويقه يتم لصالح مصانع وشركات إنتاج الحلويات والمعجنات، بطاقة 2000 لتر فى الساعة بتكلفة 1.1 مليون دولار، لتوفير أكثر من 100 فرصة عمل.

وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى مصر %95 حاليًا، وتسعى الدولة لزيادة إنتاجية الدواجن عبر نقلها إلى الظهير الصحراوي.

ووافقت وزارة الزراعة مؤخرا على 11 طلبا لمستثمر دواجن استكملوا دراسات الجدوى والمعاينة من إجمالى 22 طلبًا مقدمًا لنقل مزارعهم من المناطق السكنية إلى الظهير الصحراوى، وتمت الموافقة على تحديد الأماكن التى سيتم البدء العمل فيها لتنفيذ المشروع.

وشدد البنا على أن صناعة الدواجن فى مصر مبشرة وواعدة، موضحًا أن الخطة الحكومية لنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى ستعمل على سد الفجوة من استيراد الدواجن والتى تبلغ %5، بالإضافة إلى أنها ستضمن تطبيق معايير الأمان الحيوى بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج، والنهوض بصناعتها.

كما تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحافظين، الانتهاء من تحرير عقود تخصيص أراض لـ11 مستثمرًا داجنيًّا، وفقًا لنظام حق الانتفاع، ووفقا لموقعها الجغرافى، من شبكات الطرق القومية وتشمل 6 محافظات «بنى سويف، والبحر الأحمر، وقنا ومطروح والبحيرة وسوهاج».