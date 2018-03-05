فارميد هيلث كير تطرح 7 أصناف دوائية

المال ـ خاصقال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة «فارميد هيلث كير» الهندية، إن الشركة تخطط لطرح 7 أصناف دوائية جديدة خلال 2018 فى المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب والسكر والضغط، ليصل إجمالى الأصناف التى تنتجها إلى 15. وأضاف لـ «المال» أن الشركة انتهت

المال ـ خاص

قال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة «فارميد هيلث كير» الهندية، إن الشركة تخطط لطرح 7 أصناف دوائية جديدة خلال 2018 فى المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب والسكر والضغط، ليصل إجمالى الأصناف التى تنتجها إلى 15.

وأضاف لـ «المال» أن الشركة انتهت من تنفيذ التشغيل التجريبى للجيل الجديد لعلاج فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى «سى» «فالباتسفير»، علاوة على إجراء الدراسات الخاصة به حاليا، ومن المقرر طرحه فى غضون شهور بالأسواق.

ولفت إلى أن هذا المستحضر يعتبر الأحدث لعلاج فيروس «سى» خلال3 شهور، وتتعدى نسب الشفاء فيه %98 وهى أعلى بكثير مقارنة بالجيلين الأول والثانى وهما : «هيتروسفير» و«هيتروسفير بلس»، موضحا أنه عبارة عن قرص واحد يأخذه المريض لمدة 3 شهور.

وأشار إلى أن الشركة فى مراحل التسجيل الأولى لمستحضر جديد لعلاج فيروس «سى» أيضا وهو «ديزوفى» والذى يمتاز بقدرته على علاج المرضى فى غضون شهر فقط.

وتابع أن الشركة تستهدف أن تكون متخصصة فى علاج فيروس «سى» خاصة بعد طرحها فى وقت سابق مستحضرى «هيتروسفير» و«هيتروسفير بلس» ، مضيفا أنه برغم ذلك لم تدخل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات مستحضر«فالباتسفير» فى برتوكول وزارة الصحة لعلاج الأطفال مع أنه مجاز عالميا للأطفال والكبار.

وقال إن تحديد الشركة لأعداد عبوات مستحضرها الجديد «فالباتسفير» المقرر طرحها فى الأسواق مرهون بأعداد المرضى المستهدف علاجهم، بخلاف إدخال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات له فى بروتوكول «الصحة» كعلاج للأطفال.

يشار إلى أن المحافظات المحددة جغرافيا للشركة بقرار «الصحة» لعلاج فيروس «سى» هى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

وتأسست «فارميد هيلث كير» أواخر عام 2010، وهى عبا رة عن شراكة مصرية هندية إماراتية بين «هيترو» من كبرى الشركات الهندية الشريك الأكبر فى المصنع، ومستثمرين إماراتيين ومصريين، وقد حصلت على ترخيص تصنيع الدواء من شركة «جيلياد» الأمريكية صاحبة دواء «السوفالدى» لمعالجة فيرس «سى» وويقع مصنعها فى مدينة السادات الصناعية، على مساحة 22.5 ألف متر، ويضم 3 خطوط إنتاج.