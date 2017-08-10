فارميد هيلث كير تخطط لإنتاج 70 مستحضرًا دوائياً جديدًا

هاجر عمران - سمر السيد قال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير الهندية، إن الشركة تخطط لإنتاج 70 مستحضرًا دوائيًا خلال العام الحالى، ليصل بذلك إجمالى المستحضرات التى تنتجها الشركة مسجلة وتحت التسجيل لنحو 100 مستحضر دوائى، ولكن ذلك مرهون بسرعة الانتهاء من الإجراءات بالتعاون مع

هاجر عمران – سمر السيد

قال الدكتور محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير الهندية، إن الشركة تخطط لإنتاج 70 مستحضرًا دوائيًا خلال العام الحالى، ليصل بذلك إجمالى المستحضرات التى تنتجها الشركة مسجلة وتحت التسجيل لنحو 100 مستحضر دوائى، ولكن ذلك مرهون بسرعة الانتهاء من الإجراءات بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وأضاف مبروك لـ”المال” أن منتجات الشركة تتمتع بكفاءة كبيرة، ويتم إنتاجها داخل مصنع يحتوى على أحدث المعدات والأجهزة، إلا أنه أكد أن المصنع ينتج %20 فقط من طاقته الاستيعابية على مدار العام.

وشدد على استعداد المصنع لإنتاج كل أنواع الأدوية، لكنه قال إن الشركة لا تستطيع الاختيار بنفسها الأنواع التى تنتجها، ولكن يتم ذلك بالتوافق مع وزارة الصحة ووفقا لنظام الـ”BOX”، وهو نظام يسمح بتسجيل نوع واحد كمخترع للدواء و11 بديلًا محليًا له.

وأشار إلى أن نظام البوكس به بعض العيوب، من ضمنها أنه بأسبقية الحجز للشركات، مما يفتح الباب للفساد، متابعا: بعض الشركات سجلت ولا تمتلك أدوات التصنيع ثم تبيع بعد ذلك إلى شركات أخرى.

ودعا إلى ضرورة تغيير نظام تسجيل الأدوية، ليتم وفقا لمعايير خطط الاستثمارات التى تعتزم الشركات ضخها والطاقة الإنتاجية وليس بأسبقية الحجز.

وأشار إلى أن الشريك الهندى أبلغ السفير سانجاى باتاتشاريا برغبته فى الاشتراك بمشروع إنشاء المدينة الطبية الهندية فى الإسكندرية التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

ويعد مصنع فارميد هيلث كير نتيجة شراكة بين «هيترو» الهندية، الشريك الأكبر فى المصنع، ومستثمرين إماراتى ومصرى، وقد حصلوا على ترخيص تصنيع الدواء من شركة جيلياد الأمريكية صاحبة دواء السوفالدى لمعالجة فيرس سى فى سبتمبر الماضى، وتم تأسيس المصنع فى عام 2010، ويقع المصنع على مساحة 22.5 ألف متر بمدينة السادات الصناعية ويضم 3 خطوط إنتاج.