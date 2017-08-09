فارميد هيلث كير تتوقع وصول مبيعاتها لـ200 مليون جنيه

❏ رئيس الشركة: %30 انخفاضًا فى المبيعات نهاية 2017 سمر السيد ـ هاجر عمران توقع الدكتور محمد مبروك، الرئيس الننفيذى والعضو المنتدب بشركة فارميد هيلث كير الهندية العاملة بمصر، وصول مبيعات الشركة بنهاية العام المقبل 2018 إلى 200 مليون جنيه. وأرجع ذلك لزيادة حجم إنتاج الشركة من الأصناف ال

❏ رئيس الشركة: %30 انخفاضًا فى المبيعات نهاية 2017



سمر السيد ـ هاجر عمران

توقع الدكتور محمد مبروك، الرئيس الننفيذى والعضو المنتدب بشركة فارميد هيلث كير الهندية العاملة بمصر، وصول مبيعات الشركة بنهاية العام المقبل 2018 إلى 200 مليون جنيه.

وأرجع ذلك لزيادة حجم إنتاج الشركة من الأصناف الدوائية المقرر طرحها فى السوق لمليون علبة وحل الكثير من المشكلات المتعلقة بالوصول لأكبر عدد من المواطنين المصابين بفيروس سى عبر إجراء مسح فى المحافظات المحددة لها جغرافياً بقرار وزارة الصحة وهى المنوفية والقاهرة والجيزة والقليوبية.

ولفت إلى أهمية إجراء المسح الشامل بالمحافظات كوسيلة للتشخيص المبكر للمرضى المصابين بفيروس سى فى ظل إصابة الكثيرين وعدم معرفتهم بذلك.

وأضاف لـ«المال»، أن العام المقبل سيشهد بدء تعافى مبيعات الشركة خاصةً فى ظل تأثرها السلبى جراء قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه نوفمبر الماضى، مشيرًا إلى أن حجم إنتاجها المستهدف بنهاية العام الجارى 2017 سيصل إلى نصف مليون علبة بينما سجل العام الماضى نحو 370 ألفا.

ويشمل الإنتاج أدوية لعلاج فيروس سى منها «هيتروسوفير وهيتروسوفير بلس» ومستحضرات أخرى لعلاج الالتهابات والحساسية وبعض المضادات الحيوية.

وتوقع انخفاض مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى بنسبة %30 عن المحققة نهاية العام الماضى، إذ انخفضت مطلع العام بنسب تتراوح بين 50 و%60 لانخفاض أعداد المرضى المصابين بفيروس سى المسجلين على قوائم الانتظار، وهو مؤشر جيد لتحسن الحالة الصحية للكثيرين لكنه لا يعبر عن إجمالى مصابى الجمهورية لأن هناك الكثير من المرضى الذين لم يتم معالجتهم بعد، لافتاً إلى أن الشركة تنتج حسب الاستهلاك ووفقاً لأعداد المرضى المسجلين لديها.

وأضاف أن الشركة ستبدأ إنتاج الجيل الجديد لعلاج فيروس سى «فالباتسفير» وطرحه بالأسواق فى العام المقبل وتتعدى نسب الشفاء فيه الـ%98 وهى نسب أعلى بكثير مقارنة بالجيلين الاول والثانى وهما «هيتروسفير» و«هيتروسفير بلس» وهو عبارة عن قرص واحد يأخذه المريض لمدة 3 شهور، مشيراً إلى أنه تم الحصول على الموافقات الخاصة به وترخيص إنتاجه وتصنيعه محلياً من شريكها الأمريكى.

فى سياق متصل، ذكر مبروك أنه ليس هناك أى مقابلات مرتقبة مع مسئولى وزارة الصحة لمناقشة معوقات قطاع الصناعة الدواء، مشيراً إلى أن آخر لقاء كان يتضمن آليات النهوض بالصناعة بصفة عامة.

وذكر أن جزءا من المسئولية الاجتماعية التى تقوم بها الشركة فى مصر هو اشتراكها ضمن مبادرات لتعريف الناس بمرضى فيروس سى وأعراضه وإجراء تحليلات للاكتشاف المبكر له وعلاجه.

وتأسست فارميد هيلث كير أواخر عام 2010، وهى شراكة مصرية هندية إماراتية، بين «هيترو» من كبرى الشركات الهندية، الشريك الأكبر فى المصنع، ومستثمرين إماراتى ومصرى، وقد حصلوا على ترخيص تصنيع الدواء من شركة جيلياد الأمريكية.

