«فارما أوفرسيز و أبفي» تبرمان اتفاقية لتوزيع أدوية علاج الأورام والأمراض المناعية بالسوق المصرية

أبرمت شركتا «فارما أوفرسيز» و «أبفي» اتفاقية لتعزيز وصول أدوية الشركة للمريض المصري لتقديم أفضل رعاية صحية وخدمة طبية.

وقال الدكتور علي سليمان مدير شركة «أبفي» في مصر وبلاد الشام إن شركته مهتمة بالسوق المصرية كونه من أكبر الأسواق الواعدة في المنطقة.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ«المال» أن تطور ونمو سوق الدواء في السنوات الأخيرة بمصر بوتيرة عالية جعل أغلب الشركات في القطاع الصحي تنمو بنسب كبيرة، فيما كان نمو شركة أبفي في العام الماضي لأكثر من 35% ، موضحاً سعي الشركة لزيادة التعاون مع هيئة الشراء الموحد، هيئة الدواء المصرية و وزارة الصحة وجميع الهيئات والوزات الأخرى خلال الفترة القادمة التي تصب في مصلحة وتوفير الدواء للمواطن المصري.

وأشار إلى تواجد الشركة في سوق الدواء المصرية بأكثر من منتج دوائي مختلف، تهتم بعلاج أمراض سرطان الدم و علاج الروماتيزم وأمراض المناعة، وأمراض الأعصاب، بالإضافة الى قطرات للعيون ومستحضرات لعلاج البشرة.

وأكد أن أغلب منتجات الشركة هي أدوية بيولوجية مبتكره، مشددًا على اهتمام شركه أبفي بالبحث العلمي، وعلى اهتمام الشركة بوصول أحدث الأدوية للمريض المصري.

فارما أوفرسيز: توصيل الدواء بشكل فعال وآمن باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

وقال الدكتور مهاب جزارين، رئيس مجلس ادارة شركة توزيع الدواء فارما أوفر سيز، إنَّ مهمة شركته توصيل الدواء بشكل فعال وآمن باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية خلال فريق عمل مدرب و متحمس.

وأضاف لـ «المال» أن فارما اوفرسيز كانت لها الريادة في ما يخص استخدام التكنولوجيا في توزيع الدواء حيث إنها أول شركة تقوم بعمل تطبيق للهواتف الذكية لخدمة الصيادلة كما أنشأت أول متجر إلكتروني للصيادلة.

وأكدت شركة «أبفي» التزامها بقوة تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، إذ تقوم استثماراتها في مصر على رؤية وأولويات الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ورعاية صحة الطفل، والمساهمة في معالجة الأمراض ذات الانعكاسات الاجتماعية.

كما أطلقت «أبفي» عدة مبادرات لمساعدة العديد من فئات المجتمع بالتعاون مع الجهات الرسمية الصحية والغير ربحية.

يذكر أن «أبفي AbbVie » تأسست عام 2013 كشركة عالمية متخصصة في الأدوية البيولوجية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض المستعصية، إذ ينتشر موظفيها في أكثر من 40 دولة، وتخدم المرضى في ما يزيد على 170 دولة، كما احتلت المرتبة الرابعة في قائمة FORTUNE لأفضل بيئة عمل في العالم لعام 2021، وتركز على الأداء العالي واستقطاب المواهب المميزة.