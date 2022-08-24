«فارما أوفرسيز» و«أبفي» يبرمان اتفاقية لتعزيز وصول الأدوية للمريض المصري

أبرمت شركتا «فارما أوفرسيز» و«أبفي» اتفاقية لتعزيز وصول أدوية الشركة للمريض المصري لتقديم أفضل رعاية صحية وخدمة وطبية.

وأوضحت شركة فارما أوفرسيز أن الأدوية تشمل العديد من الأصناف والأدوية البيولوجية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض المستعصية.

وقال الدكتور مينا زكريا، مدير التسويق بشركة توزيع الدواء فارما أوفر سيز، إنَّ دور شركته يبدأ من استلام المنتجات النهائية، وتوفير شروط التخزين لضمان الحفاظ على فاعلية الدواء.

وأضاف لـ «المال» أن شروط التخزين لها معايير عالمية، إذ تختلف بحسب مسافة النقل، وطبيعة الأدوية خاصة أن عددا من الأصناف تحتاج إلى النقل فى ثلاجات بدرجات حرارة معينة، مثل أدوية الأنسولين ومعظم الأدوية الهرمونية، مشيرًا إلى أن شركته توفر عددا من الأصناف لصالح هيئة الشراء الموحد، لضمان توافر الدواء فى جميع المحافظات.

وأكدت شركة «أبفي» التزامها بقوة تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، إذ تقوم استثماراتها في مصر على رؤية وأولويات الحكومة لتطبيق التأمين الصحي الشامل، ورعاية صحة الطفل، والمساهمة في معالجة الأمراض ذات الانعكاسات الاجتماعية.

كما أطلقت «أبفي» عدة مبادرات لمساعدة العديد من فئات المجتمع بالتعاون مع الجهات الرسمية الصحية والغير ربحية.

يذكر أن «أبفي AbbVie » تأسست عام 2013 كشركة عالمية متخصصة في الأدوية البيولوجية المستخدمة لعلاج بعض الأمراض المستعصية، إذ ينتشر موظفيها في أكثر من 40 دولة، وتخدم المرضى في ما يزيد على 170 دولة، كما احتلت المرتبة الرابعة في قائمة FORTUNE لأفضل بيئة عمل في العالم لعام 2021، وتركزعلى الأداء العالي واستقطاب المواهب المميزة.

كما تعد «فارما أوفرسيز» أول شركة لتوزيع الدواء في السوق المصري، إذ تم تأسيسها على يد الدكتور أحمد جزارين عام 1995 بهدف تزويد عملائها ومورديها في السوق المصري بخدمات توزيع الدواء بصورة فعالة، كما تهتم بتطبيق كافة التقنيات التكنولوجية لتوزيع الدواء؛ فقدمت أول منصة للتواصل مع الصيادلة عبر الإنترنت في مصر.